Внешний госдолг Беларуси вырос на $277 млн
30.06.2017
С начала 2017 года внешний государственный долг Беларуси вырос на 2% или на $277,6 млн и достиг $13,9 млрд, по состоянию на 1 июня.
В январе-мае были привлечены внешние государственные займы на $595 млн, в том числе $300 млн - Евразийского фонда стабилизации и развития, $202,9 млн - правительства и банков Российской Федерации, $35,6 млн - банков КНР, $53,7 млн - МБРР, $2,8 млн - ЕБРР и Северного инвестиционного банка (СИБ).
Погашение внешнего государственного долга с начала года составило $394,7 млн, из которых $157,1 млн - правительству Российской Федерации, $117,2 млн - банкам КНР, $31,2 млн - МБРР, $88,3 млн - ЕФСР, $0,7 млн - США, $0,2 млн - ЕБРР и СИБ.
Государственный долг Беларуси на 1 июня составил Br35,3 млрд и уменьшился по сравнению с началом 2017 года на Br1,7 млрд, или на 4,5%.
Внутренний государственный долг составил Br9,3 млрд, уменьшившись с начала года на Br0,9 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 8,7%.
За январь-май размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на $356,7 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на $730,1 млн и Br34,4 млн.
БЕЛТА
В январе-мае были привлечены внешние государственные займы на $595 млн, в том числе $300 млн - Евразийского фонда стабилизации и развития, $202,9 млн - правительства и банков Российской Федерации, $35,6 млн - банков КНР, $53,7 млн - МБРР, $2,8 млн - ЕБРР и Северного инвестиционного банка (СИБ).
Погашение внешнего государственного долга с начала года составило $394,7 млн, из которых $157,1 млн - правительству Российской Федерации, $117,2 млн - банкам КНР, $31,2 млн - МБРР, $88,3 млн - ЕФСР, $0,7 млн - США, $0,2 млн - ЕБРР и СИБ.
Государственный долг Беларуси на 1 июня составил Br35,3 млрд и уменьшился по сравнению с началом 2017 года на Br1,7 млрд, или на 4,5%.
Внутренний государственный долг составил Br9,3 млрд, уменьшившись с начала года на Br0,9 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 8,7%.
За январь-май размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на $356,7 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на $730,1 млн и Br34,4 млн.
БЕЛТА
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