В июле начнется электрификация строительной площадки Нежинского ГОК
28.06.2017
ИООО "Славкалий" в июле текущего года начнет электрификацию строительной площадки Нежинского горно-обогатительного комбината.
"Славкалий" путем тендера определил подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ. Работа по энергообеспечению площадки организована в два пусковых комплекса.
Первый этап включает строительство отпайки от высоковольтной линии 110 кВ "Калийная-Сорочи" и подстанции 110/10 кВ "Нежинская", которая передаст напряжение в 10 кВ на строительную площадку. Эти мощности необходимы для работы замораживающей станции и проходки шахтных стволов.
Во втором комплексе специалисты выполнят прокладку высоковольтной линии 110 кВ "Калийная-Нежинская" длиной 25 км и возведение теплоэлектроцентрали собственных нужд мощностью 60 МВт. Основная задача будущей ТЭЦ - обеспечить электроэнергией производство калийных удобрений энергозатратным галургическим методом.
Работы по электрификации площадки в рамках первого пускового комплекса планируется завершить к октябрю текущего года, добавили в компании.
Как сообщалось, в сентябре 2015 года торжественно заложена капсула в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".
БЕЛТА
"Славкалий" путем тендера определил подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ. Работа по энергообеспечению площадки организована в два пусковых комплекса.
Первый этап включает строительство отпайки от высоковольтной линии 110 кВ "Калийная-Сорочи" и подстанции 110/10 кВ "Нежинская", которая передаст напряжение в 10 кВ на строительную площадку. Эти мощности необходимы для работы замораживающей станции и проходки шахтных стволов.
Во втором комплексе специалисты выполнят прокладку высоковольтной линии 110 кВ "Калийная-Нежинская" длиной 25 км и возведение теплоэлектроцентрали собственных нужд мощностью 60 МВт. Основная задача будущей ТЭЦ - обеспечить электроэнергией производство калийных удобрений энергозатратным галургическим методом.
Работы по электрификации площадки в рамках первого пускового комплекса планируется завершить к октябрю текущего года, добавили в компании.
Как сообщалось, в сентябре 2015 года торжественно заложена капсула в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 млн т калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОК запущено в 2016 году. Реализует проект ИООО "Славкалий".
БЕЛТА
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