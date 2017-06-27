Нацбанк может продолжить снижать ставку рефинансирования
27.06.2017
Заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц сообщил, что в нынешнем году возможно дальнейшее снижение ставки рефинансирования.
"В настоящее время уровень инфляции складывается ниже и прогнозных значений, и целевого параметра, заданного на текущий год. По факту складывается чуть выше 6%. Ожидаемый прогноз по итогам года, возможно, немногим более 7%. Если судить по этому параметру, ситуации на валютном рынке, которая достаточно стабильна, другим секторам, депозитному рынку, то к вопросу снижения ставки рефинансирования в этом году можно будет вернуться", - сказал Сергей Калечиц.
По его словам, при принятии решений по изменению ставки рефинансирования учитывается весь спектр условий, которые существуют на рынке. На данный момент уровень ставки рефинансирования находится ниже нижней границы параметров, определенных при расчетах по основным направлениям денежно-кредитной политики. Как сообщалось, правление Национального банка приняло решение о снижении с 14 июня ставки рефинансирования с 14% до 13% годовых.
Говоря о предоставлении Банку Москва-Минск кредитной линии на $10 млн от ЕБРР, Сергей Калечиц отметил: "Эти кредитные ресурсы пойдут в сектор малого и среднего бизнеса, что скажется на экономическом росте. Нам приятно, что сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития развивается так активно. Этот процесс важен в том числе для развития конкуренции на банковском рынке, для прихода в этот банк (Банк Москва-Минск. - Прим.) новых стратегических инвесторов и повышения их капитализации".
Кроме того, Сергей Калечиц подчеркнул, что Нацбанк всегда позитивно относится к сотрудничеству со всеми международными финансовыми организациями, в том числе с Европейским инвестиционным банком. "Будем рады максимально развивать наше взаимодействие", - добавил он.
БЕЛТА
"В настоящее время уровень инфляции складывается ниже и прогнозных значений, и целевого параметра, заданного на текущий год. По факту складывается чуть выше 6%. Ожидаемый прогноз по итогам года, возможно, немногим более 7%. Если судить по этому параметру, ситуации на валютном рынке, которая достаточно стабильна, другим секторам, депозитному рынку, то к вопросу снижения ставки рефинансирования в этом году можно будет вернуться", - сказал Сергей Калечиц.
По его словам, при принятии решений по изменению ставки рефинансирования учитывается весь спектр условий, которые существуют на рынке. На данный момент уровень ставки рефинансирования находится ниже нижней границы параметров, определенных при расчетах по основным направлениям денежно-кредитной политики. Как сообщалось, правление Национального банка приняло решение о снижении с 14 июня ставки рефинансирования с 14% до 13% годовых.
Говоря о предоставлении Банку Москва-Минск кредитной линии на $10 млн от ЕБРР, Сергей Калечиц отметил: "Эти кредитные ресурсы пойдут в сектор малого и среднего бизнеса, что скажется на экономическом росте. Нам приятно, что сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития развивается так активно. Этот процесс важен в том числе для развития конкуренции на банковском рынке, для прихода в этот банк (Банк Москва-Минск. - Прим.) новых стратегических инвесторов и повышения их капитализации".
Кроме того, Сергей Калечиц подчеркнул, что Нацбанк всегда позитивно относится к сотрудничеству со всеми международными финансовыми организациями, в том числе с Европейским инвестиционным банком. "Будем рады максимально развивать наше взаимодействие", - добавил он.
БЕЛТА
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