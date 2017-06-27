Минэкономики прогнозирует инфляцию в Беларуси в 2018 г на уровне 7%
27.06.2017
Правительство Беларуси рассчитывает в следующем году добиться снижения инфляции до уровня не выше 7%, сообщил 26 июня первый замминистра экономики страны Дмитрий Крутой.
Инфляция в Беларуси по итогам 2016 г составила 10,6%, что ниже прогноза властей, который предполагал инфляцию не выше 12%. На 2017 г правительство Белоруссии определило для себя цель по инфляции в 9%. Инфляция в мае 2017 г составила 6,1% в годовом выражении.
«Семь процентов (планируется – ред.) инфляция на следующий год», - сказал Крутой журналистам, говоря о проекте прогноза экономического развития страны на будущий год. Он отметил, что эта цифра, может быть, является «даже осторожным прогнозом».
«Пять месяцев этого года мы закончили с инфляцией 2,7% - на исторических минимумах», - напомнил первый замминистра. Он добавил, что в итоге инфляция может оказаться по году в пределах 6-6,5%.
Крутой добавил, что ставка рефинансирования на конец будущего года ожидается на уровне 11-12%. Сейчас ставка рефинансирования Нацбанка составляет 13%.
Целевой прогноз ВВП на следующий год предполагает рост на 3,4%, сообщил он. Ранее первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский сказал, что консервативный прогноз развития белорусской экономики, исходя из которого будет формироваться бюджет республики, предполагает рост ВВП на 1,1%, пишет prime-tass.by.
Инфляция в Беларуси по итогам 2016 г составила 10,6%, что ниже прогноза властей, который предполагал инфляцию не выше 12%. На 2017 г правительство Белоруссии определило для себя цель по инфляции в 9%. Инфляция в мае 2017 г составила 6,1% в годовом выражении.
«Семь процентов (планируется – ред.) инфляция на следующий год», - сказал Крутой журналистам, говоря о проекте прогноза экономического развития страны на будущий год. Он отметил, что эта цифра, может быть, является «даже осторожным прогнозом».
«Пять месяцев этого года мы закончили с инфляцией 2,7% - на исторических минимумах», - напомнил первый замминистра. Он добавил, что в итоге инфляция может оказаться по году в пределах 6-6,5%.
Крутой добавил, что ставка рефинансирования на конец будущего года ожидается на уровне 11-12%. Сейчас ставка рефинансирования Нацбанка составляет 13%.
Целевой прогноз ВВП на следующий год предполагает рост на 3,4%, сообщил он. Ранее первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский сказал, что консервативный прогноз развития белорусской экономики, исходя из которого будет формироваться бюджет республики, предполагает рост ВВП на 1,1%, пишет prime-tass.by.
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