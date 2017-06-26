26.06.2017

Первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой поделился ожиданиями по поводу инфляции."Правительство рассчитывает, что до конца года инфляция не превысит 7% против прежних 9%. И это мы пока осторожно закладываем. Пять месяцев закончили с инфляцией в 2,7%. Это исторический минимум, поэтому вообще ожидаем меньший показатель в 6-6,5%", - пояснил Дмитрий Крутой.Первый замминистра отметил, что на следующий год закладывается инфляция в 7%. Кроме того, до конца 2018-го правительство планирует снизить ставку рефинансирования до 11-12% годовых.