23.06.2017

ОАО "Лесохимик" обеспечит промпредприятия Беларуси импортозамещающим сырьем на $4,5 млн. Об этом сообщил начальник управления целлюлозно-бумажного и лесохимического производства концерна "Беллесбумпром" Александр Пшенный."Лесохимик" - единственное в Беларуси предприятие по переработке сосновой живицы и производству из нее канифоли и скипидара. В 2017 году предприятие начало реализацию инвестиционного проекта - создание производства по углубленной переработке канифоли и скипидара.По словам Александра Пшенного, "Лесохимик" несет значительную социальную и экономическую нагрузку. Инвестируя в производство, предприятие создаст более 1 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности. Этот проект востребован. При его реализации предполагается получить более чем $8,5 млн дополнительной выручки за счет экспортно ориентированной продукции, выпустить импортозамещающего сырья на $4,5 млн. Инвестпроект позволит более комплексно и эффективно использовать лесные ресурсы, подчеркнул начальник управления.Как сообщалось, в ОАО "Лесохимик" реализуется первый этап инвестпроекта, который предусматривает наращивание объемов заготовки живицы и получение новых видов продукции. Для этой цели уже освоено $1,3 млн кредитных средств, сформировано 15 новых мастерских участков по всей территории страны, укрупнены действующие. Всего насчитывается 36 участков. "Лесохимик" активно сотрудничает с лесхозами для отвода лесного фонда под заготовку живицы. Всего на данный момент вовлечено 12,5 тыс. га леса, создано более 200 рабочих мест. Для выполнения инвестпроекта в 2018-2020 годах предприятию необходимо дополнительно освоить 12 тыс. га леса. В целом в Беларуси около 120 тыс. га хвойных насаждений, пригодных для подсочки живицы.Для повышения эффективности переработки живицы исследователи центральной заводской лаборатории совместно с учеными БГТУ, ПГУ, Института химии новых материалов НАН Беларуси разрабатывают новые виды продукции из канифоли и скипидара. Освоено промышленное производство эфиров канифоли, на основе которых разрабатывается термоклей для деревообрабатывающей и легкой промышленности Беларуси и России. Глубокая переработка скипидара позволила предприятию освоить производство флотационно-соснового масла для горнодобывающей промышленности, политерпеновые смолы для производства стекловолокна, составы для обработки изделий из кожи.Планируется также разработать технологические режимы получения нефтеполимерных смол - импортозамещающего продукта для ОАО "Белшина". В планах у "Лесохимика" и проект по переработке таллового масла, которое образуется при производстве целлюлозы. Этот проект возможен после запуска завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК".