infobaza.by / промышленность

Новости промышленности


«Лесохимик» предложит новые виды продукции

23.06.2017
ОАО "Лесохимик" обеспечит промпредприятия Беларуси импортозамещающим сырьем на $4,5 млн. Об этом сообщил начальник управления целлюлозно-бумажного и лесохимического производства концерна "Беллесбумпром" Александр Пшенный.

"Лесохимик" - единственное в Беларуси предприятие по переработке сосновой живицы и производству из нее канифоли и скипидара. В 2017 году предприятие начало реализацию инвестиционного проекта - создание производства по углубленной переработке канифоли и скипидара.

По словам Александра Пшенного, "Лесохимик" несет значительную социальную и экономическую нагрузку. Инвестируя в производство, предприятие создаст более 1 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности. Этот проект востребован. При его реализации предполагается получить более чем $8,5 млн дополнительной выручки за счет экспортно ориентированной продукции, выпустить импортозамещающего сырья на $4,5 млн. Инвестпроект позволит более комплексно и эффективно использовать лесные ресурсы, подчеркнул начальник управления.

Как сообщалось, в ОАО "Лесохимик" реализуется первый этап инвестпроекта, который предусматривает наращивание объемов заготовки живицы и получение новых видов продукции. Для этой цели уже освоено $1,3 млн кредитных средств, сформировано 15 новых мастерских участков по всей территории страны, укрупнены действующие. Всего насчитывается 36 участков. "Лесохимик" активно сотрудничает с лесхозами для отвода лесного фонда под заготовку живицы. Всего на данный момент вовлечено 12,5 тыс. га леса, создано более 200 рабочих мест. Для выполнения инвестпроекта в 2018-2020 годах предприятию необходимо дополнительно освоить 12 тыс. га леса. В целом в Беларуси около 120 тыс. га хвойных насаждений, пригодных для подсочки живицы.

Для повышения эффективности переработки живицы исследователи центральной заводской лаборатории совместно с учеными БГТУ, ПГУ, Института химии новых материалов НАН Беларуси разрабатывают новые виды продукции из канифоли и скипидара. Освоено промышленное производство эфиров канифоли, на основе которых разрабатывается термоклей для деревообрабатывающей и легкой промышленности Беларуси и России. Глубокая переработка скипидара позволила предприятию освоить производство флотационно-соснового масла для горнодобывающей промышленности, политерпеновые смолы для производства стекловолокна, составы для обработки изделий из кожи.

Планируется также разработать технологические режимы получения нефтеполимерных смол - импортозамещающего продукта для ОАО "Белшина". В планах у "Лесохимика" и проект по переработке таллового масла, которое образуется при производстве целлюлозы. Этот проект возможен после запуска завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК".

БЕЛТА

Последние новости рубрики
Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006
Все новости Подписка
версия для печати версия для печати послать ссылку послать другу