На светлогорском ЦКК обеспечат безотходную переработку леса
23.06.2017
Производство сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК" обеспечит безотходную переработку леса, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Геннадий Диковицкий во время посещения ОАО "Лесохимик".
"Модернизированное производство настроено таким образом, чтобы от него не оставалось отходов: щепы, опилок, коры. На заводе по производству целлюлозы в Светлогорске будет 100-процентная переработка леса", - отметил он.
Геннадий Диковицкий также подчеркнул, что завод будет введен в установленный срок. "Составлен график производства работ в соответствии с замечаниями, которые были выявлены надзорными органами. Они аккумулированы в единый план, в котором указано, как они будут устраняться. Это приведет к ускорению запуска производства. В сентябре планируется получить первую партию продукции", - проинформировал зампред.
ОАО "Лесохимик" планирует после запуска завода по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске осуществить проект по переработке таллового масла, которое образуется при производстве целлюлозы, пишет БЕЛТА.
"Модернизированное производство настроено таким образом, чтобы от него не оставалось отходов: щепы, опилок, коры. На заводе по производству целлюлозы в Светлогорске будет 100-процентная переработка леса", - отметил он.
Геннадий Диковицкий также подчеркнул, что завод будет введен в установленный срок. "Составлен график производства работ в соответствии с замечаниями, которые были выявлены надзорными органами. Они аккумулированы в единый план, в котором указано, как они будут устраняться. Это приведет к ускорению запуска производства. В сентябре планируется получить первую партию продукции", - проинформировал зампред.
ОАО "Лесохимик" планирует после запуска завода по производству сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске осуществить проект по переработке таллового масла, которое образуется при производстве целлюлозы, пишет БЕЛТА.
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