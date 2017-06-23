В Национальном центре маркетинга прошли переговоры по деревообрабатывающей отрасли между Беларусью и Польшей
23.06.2017
В среду, 21 июня, в Национальном центре маркетинга в г. Минске состоялись деловые переговоры с участниками бизнес-миссии в Беларусь польских предпринимателей, представляющих лесную и деревообрабатывающую отрасль. В центре обсуждения были вопросы расширения поставок белорусской продукции на польский рынок, активизации двустороннего инвестиционного сотрудничества.
В переговорах приняли участие около 40 компаний деревообрабатывающей отрасли Польши и Беларуси. С белорусской стороны были представлены концерн «Беллесбумпром», УП «БР-Консалт», ОАО «ФанДОК», ОАО «Могилевдрев», ОАО «Мозырский ДОК», ОАО «Лидская мебельная фабрика», Республиканская лесопромышленная ассоциация, УП «Беллесэкспорт», ЧТПУП «Старовер». Среди участников встречи с польской стороны — компании Mardom, Konar, Aspi Suwałk, Jagram, Tartak Abramczyk, TLH Polska, Jawor, Detalia, Serwis Palet, Firma Wlaź, Podpal, Semicon, Институт технологии древесины, Быдгощский завод деревообрабатывающего оборудования.
С приветственным словом к участникам переговоров обратился директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо. Он выразил уверенность в том, что белорусско-польское сотрудничество в сфере деревообработки весьма перспективно, в том числе и потому, что Беларусь обладает достаточно большими запасами сырья (около 40 % территории страны покрыто лесом). Отметив, что Беларусь поставляет в Польшу в основном необработанные лесоматериалы, директор Центра обратил внимание на важность налаживания поставок в Польшу готовой продукции.
Заместитель директора Польской хозяйственной палаты деревообрабатывающей промышленности Рафал Шефлер в своей приветственной речи представил польских участников переговоров и рассказал о деятельности своей организации. В частности, он упомянул о ежегодной конференции «КООПДРЕВ», проходящей в рамках международной специализированной выставки «ДРЕМА». В 2017 г. (13—16 сентября) конференция будет проходить в пятый раз, зарегистрироваться для участия могут компании со всего мира.
Участие в переговорах приняли белорусские компании, которые уже успешно сотрудничают с польскими предприятиями или только начинают поиск выхода на польский рынок. В ходе встречи представители белорусских компаний провели презентации своих экспортных возможностей. Они выразили заинтересованность в наращивании поставок продукции более высокой степени переработки, для чего потребуется дальнейшая модернизация производств. В связи с этим участники встречи обсудили вопросы создания совместных белорусско-польских производств, инвестирования в белорусские деревообрабатывающие заводы, а также учреждения филиалов польских компаний на территории Беларуси. Польские производители деревообрабатывающего оборудования проявили интерес к участию в модернизации белорусских заводов.
В ходе переговоров в формате B2B участники встречи установили контакты, обсудили совместные проекты и наметили пути дальнейшего взаимодействия. Многие предприниматели выразили желание вести постоянный двусторонний диалог. Г-н Рафал Шефлер выразил благодарность Национальному центру маркетинга за организацию мероприятия, отметил важность подобных встреч и переговоров и пригласил белорусских предпринимателей в Польшу для продолжения переговоров, пишет ej.by.
В переговорах приняли участие около 40 компаний деревообрабатывающей отрасли Польши и Беларуси. С белорусской стороны были представлены концерн «Беллесбумпром», УП «БР-Консалт», ОАО «ФанДОК», ОАО «Могилевдрев», ОАО «Мозырский ДОК», ОАО «Лидская мебельная фабрика», Республиканская лесопромышленная ассоциация, УП «Беллесэкспорт», ЧТПУП «Старовер». Среди участников встречи с польской стороны — компании Mardom, Konar, Aspi Suwałk, Jagram, Tartak Abramczyk, TLH Polska, Jawor, Detalia, Serwis Palet, Firma Wlaź, Podpal, Semicon, Институт технологии древесины, Быдгощский завод деревообрабатывающего оборудования.
С приветственным словом к участникам переговоров обратился директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо. Он выразил уверенность в том, что белорусско-польское сотрудничество в сфере деревообработки весьма перспективно, в том числе и потому, что Беларусь обладает достаточно большими запасами сырья (около 40 % территории страны покрыто лесом). Отметив, что Беларусь поставляет в Польшу в основном необработанные лесоматериалы, директор Центра обратил внимание на важность налаживания поставок в Польшу готовой продукции.
Заместитель директора Польской хозяйственной палаты деревообрабатывающей промышленности Рафал Шефлер в своей приветственной речи представил польских участников переговоров и рассказал о деятельности своей организации. В частности, он упомянул о ежегодной конференции «КООПДРЕВ», проходящей в рамках международной специализированной выставки «ДРЕМА». В 2017 г. (13—16 сентября) конференция будет проходить в пятый раз, зарегистрироваться для участия могут компании со всего мира.
Участие в переговорах приняли белорусские компании, которые уже успешно сотрудничают с польскими предприятиями или только начинают поиск выхода на польский рынок. В ходе встречи представители белорусских компаний провели презентации своих экспортных возможностей. Они выразили заинтересованность в наращивании поставок продукции более высокой степени переработки, для чего потребуется дальнейшая модернизация производств. В связи с этим участники встречи обсудили вопросы создания совместных белорусско-польских производств, инвестирования в белорусские деревообрабатывающие заводы, а также учреждения филиалов польских компаний на территории Беларуси. Польские производители деревообрабатывающего оборудования проявили интерес к участию в модернизации белорусских заводов.
В ходе переговоров в формате B2B участники встречи установили контакты, обсудили совместные проекты и наметили пути дальнейшего взаимодействия. Многие предприниматели выразили желание вести постоянный двусторонний диалог. Г-н Рафал Шефлер выразил благодарность Национальному центру маркетинга за организацию мероприятия, отметил важность подобных встреч и переговоров и пригласил белорусских предпринимателей в Польшу для продолжения переговоров, пишет ej.by.
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