«Могилевхимволокно» планирует построить новый комплекс
21.06.2017
Современный комплекс по производству полиэфирной продукции может быть построен на базе ОАО «Могилевхимволокно».
По словам собеседника агентства, «Могилевхимволокно» не может эффективно развиваться из-за устаревших технологий. Программа развития предприятия предусматривает модернизацию действующих производств с целью внедрения современных технологий производства.
ОАО «Могилевхимволокно» реализует первый этап модернизации, который планируется заверщить к июлю 2018 г. Полностью завершить модернизацию предполагается к 2021 г. В ходе модернизации планируется вывести из эксплуатации все устаревшие производства.
«Если намеченные планы будут реализованы, то на территории ОАО «Могилевхимволокно» к 2021 г появится современный комплекс по производству полиэфирной продукции, что позволит ему на равных конкурировать на мировых рынках, прежде всего, с азиатскими производителями», - сказал собеседник.
По его словам, реализация программы развития позволит ОАО «Могилевхимволокно» сохранить традиционное производство, а также освоить новые виды продукции - полиэфирное волокно конжугейт, новые типы технических нитей, бикомпонентное волокно.
Предприятие «Могилевхимволокно» основано в 1965 г, акционировано в 2003 г. Доля государства в уставном фонде – 90,53%. Производит более 100 видов промышленной продукции, в том числе диметилтерефталат, полиэфирный гранулят ПЭТ, полиэфирные волокна и нити. Более 65% продукции экспортирует. Поставки осуществляются более чем в 30 стран мира, в числе которых Россия, Украина, Китай, США, Германия, Италия, Польша, Румыния, Литва, Латвия.
ПРАЙМ-ТАСС
По словам собеседника агентства, «Могилевхимволокно» не может эффективно развиваться из-за устаревших технологий. Программа развития предприятия предусматривает модернизацию действующих производств с целью внедрения современных технологий производства.
ОАО «Могилевхимволокно» реализует первый этап модернизации, который планируется заверщить к июлю 2018 г. Полностью завершить модернизацию предполагается к 2021 г. В ходе модернизации планируется вывести из эксплуатации все устаревшие производства.
«Если намеченные планы будут реализованы, то на территории ОАО «Могилевхимволокно» к 2021 г появится современный комплекс по производству полиэфирной продукции, что позволит ему на равных конкурировать на мировых рынках, прежде всего, с азиатскими производителями», - сказал собеседник.
По его словам, реализация программы развития позволит ОАО «Могилевхимволокно» сохранить традиционное производство, а также освоить новые виды продукции - полиэфирное волокно конжугейт, новые типы технических нитей, бикомпонентное волокно.
Предприятие «Могилевхимволокно» основано в 1965 г, акционировано в 2003 г. Доля государства в уставном фонде – 90,53%. Производит более 100 видов промышленной продукции, в том числе диметилтерефталат, полиэфирный гранулят ПЭТ, полиэфирные волокна и нити. Более 65% продукции экспортирует. Поставки осуществляются более чем в 30 стран мира, в числе которых Россия, Украина, Китай, США, Германия, Италия, Польша, Румыния, Литва, Латвия.
ПРАЙМ-ТАСС
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