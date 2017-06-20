20.06.2017

Белорусский металлургический завод будет вынужден перераспределить поставки продукции в связи с вводом Евросоюзом пошлин в отношении арматуры из Беларуси. Об этом сообщил генеральный директор БМЗ Анатолий Савенок в интервью газете "Рэспублiка"."Разработана стратегия, исходя из которой будем перераспределять высвобождающиеся объемы продукции на другие направления. В том числе российское - восточная соседка постепенно восстанавливается. В первом квартале этого года на Европу пришлось 55% экспорта, страны СНГ - 31%. За тот же период прошлого года пропорции были больше в пользу западного направления - 66% и 16% соответственно", - отметил Анатолий Савенок.Инициаторами антидемпингового расследования в ЕС стали польские производители. "Самое интересное, что в 2013-2014 годах мы не поставляли арматуру в Польшу, не проходили по ценам, а когда вернулись в 2015-м, то сразу попали под расследование. Цель европейская ассоциация производителей стали "Евроферт" вроде бы преследовала благую: хотела облегчить жизнь местным производителям. Но немцы не пришли на польский и прибалтийский рынки: внутренние цены в ФРГ выше, - сказал Анатолий Савенок. - В результате в эти государства пришли российские производители. И не факт, что цены у них оказались выше. К сожалению, по итогам проведенного расследования на прошлой неделе было принято решение о введении пошлин против импорта арматуры из Беларуси".Анатолий Савенок подчеркнул, что волна антидемпинговых расследований прокатилась по всему миру, а 2015-2016 годы ознаменовались ростом количества различных протекционистских мер. "В США проводится анализ поставки катанки из 10 стран, в том числе из Беларуси. Хотя доля БМЗ по этому виду продукции не превышает 2,4% американского импорта, что является ниже 3-процентного так называемого уровня безопасности, установленного американцами. Налицо нарушение основных принципов ВТО", - констатировал гендиректор.