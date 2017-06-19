19.06.2017

Строящийся в Любанском районе Нежинский ГОК не будет конкурентом "Беларуськалию", а дополнит его. Такое мнение в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1" высказал исполняющий обязанности директора ИООО "Славкалий" Игорь Кожич."Мы "Беларуськалию" не конкуренты, а партнеры. И наша задача - произвести продукцию расширенного спектра. Мы планируем дополнить рынок белорусской калийной продукции тем, что будет востребовано в мире, не составит конкуренцию "Беларуськалию", а дополнит его", - сказал он.Планируется, что комбинат выйдет на рынок совместно с Белорусской калийной компанией. "Мы планируем в полезном веществе в нашем продукте иметь повышенную долю калия. Намерены произвести качественные гранулы, которые можно отправить в тропические страны", - добавил Игорь Кожич.Оценивая доходность рынка калийных удобрений, он отметил, что строящийся комбинат однозначно сможет зарабатывать. Планируется производить около 2 млн т хлористого калия, для чего потребуется добыть около 10 млн т руды в год. В этих условиях комбинат будет рентабельным даже при сегодняшних ценах на калийные удобрения. "А то, что мы сегодня совместно с "Беларуськалием" выйдем на рынок, добавив к 10 млн т свои 2 млн т, то мы будем мощнее и сможем диктовать цены и свои условия. Не говоря о выполнении социальной программы и создания рабочих мест", - подчеркнул руководитель компании.Игорь Кожич также рассказал, что на предприятии действует программа "Кадры", в рамках которой специалисты пройдут необходимое обучение. Он выразил надежду, что помощь окажет и "Беларуськалий", на котором эти специалисты смогут пройти стажировку.