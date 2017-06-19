19.06.2017

Предприятие "Белтехагропласт" начало производство экологичных локальных очистных сооружений (ЛОС).Передовой опыт строительства и монтажа экологически безопасных локальных очистных сооружений успешно апробирован в Беларуси. На предприятии "Белтехагропласт" закуплено и установлено оборудование для экологически безопасного производства ЛОС, а также создано четыре рабочих места. Выпущенное на модернизированном предприятии экологически безопасное ЛОС применили в Ахремовском детском саду-средней школе Браславского района. Оборудование установили в составе локального очистного сооружения, построенного на месте старой канализации. Работы по установке проведены за счет средств пилотной инициативы.Экологически безопасные локальные очистные сооружения позволят снизить расходы на вывоз канализационных стоков. Установка этих ЛОС поможет предотвратить загрязнение почв и грунтовых вод на участке, а также обеспечить более чистый воздух в местах установки.Инициатива реализуется Центром экологических решений по проекту "Содействие переходу Республики Беларусь к зеленой экономике", финансируемому ЕС и реализуемому Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Проект способствует формированию экономического роста, основанного на зеленых принципах, включая экологически устойчивое и экономически целесообразное использование природных ресурсов, продвижение экологически устойчивого производства и потребления, создание зеленых рабочих мест, изменение моделей поведения и функционирования представителей целевых групп в сторону большей экологической устойчивости. Бюджет проекта - 5 млн евро.