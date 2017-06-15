В Костюковичском районе началось строительство фотоэлектростанции мощностью 1,6 МВт

15.06.2017

В Костюковичском районереализуется инвестпроект по строительству трех фотоэлектрических станций для производства электрической энергии. Первая, мощностью 1,4 МВт, введена в строй в августе 2016 года. Сейчас начато строительство второй фотоэлектростанции мощностью 1,6 МВт на площади 3,3 га.



В настоящий момент завершено строительство воздушной линии электропередачи 10кВ и начато строительство участка кабельной линии 10кВ. Капиталовложения составят Вr3,4 млн, ввод в эксплуатацию фотоэлектростанции запланирован на декабрь. В этом году также планируется начать подготовку площадки под строительство третьей фотоэлектростанции мощностью 1,4 МВт, ввод в строй которой запланирован на 2018 год.



На трех фотоэлектростанциях планируется суммарно вырабатывать в стоимостном выражении электроэнергии примерно на Вr2,1 млн в год. Причем в летний период, когда будет пиковое производство электроэнергии, ее хватит, чтобы обеспечить полностью потребность райцентра.



Проект реализует ООО "АйИСи СоларЭнерджи" согласно инвестиционному договору между Беларусью и ООО "Интерриджинал Энерджи Кампани ГмбХ" (ФРГ). Благодаря реализации данного проекта в районе создано 8 новых рабочих мест, а местный бюджет только в первом квартале текущего года получил более Вr37 тыс. налогов.