В Беларуси ставка рефинансирования снижена до 13 процентов годовых

14.06.2017

Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования на один процентный пункт с 14 июня 2017 года.



Кроме того, Нацбанк также принял решение о снижении с 17 до 15 процентов годовых ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков и с 9 до 8 процентов годовых - ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности.



Как отметил Нацбанк, решения были приняты с учетом положительных тенденций в экономике, повышения ее внешней устойчивости, укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере.