12.06.2017

Беларусь в январе-апреле 2017 года увеличила экспорт товаров и услуг на 19,5% до $10,413 млрд по сравнению с январем-апрелем 2016-го. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка.Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $20,706 млрд, что на 17,9% больше, чем за январь-апрель прошлого года. В том числе экспорт составил $10,413 млрд (рост на 19,5%), импорт - $10,292 млрд (рост на 16,3%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $120,5 млн. В январе-марте сальдо также было положительным.Внешнеторговый оборот товаров вырос на 20,2% до $17,366 млрд. Экспорт товаров увеличился на 21,3% до $8,235 млрд, импорт - на 19,2% до $9,13 млрд. Сальдо сложилось отрицательным на уровне $894,5 млн.Внешнеторговый оборот услуг за январь-апрель отмечен на уровне $3,34 млрд (107% к уровню аналогичного периода предыдущего года). Экспорт услуг составил $2,177 млрд (113,1%), импорт - $1,162 млрд (97,3%). Сальдо внешней торговли услугами в январе-апреле сложилось положительным на уровне $1,015 млрд (темп роста - 138,8%).