Экспортная пошлина на калийные удобрения снижена более чем в два раза
09.06.2017
Несмотря на то что бюджет Беларуси 2017 года был сверстан на уровне с учетом пошлины в 55 евро за тонну, ее все же решено было снизить до 20 евро в интересах калийщиков в связи с ослаблением рынка.
Экспортная пошлина на калийные удобрения снижена более чем в два раза
В Беларуси ставку вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения снизили с 55 евро до 20 евро за 1 тонну. Такое решение содержится в указе № 202 от 6 июня 2017 года, сообщает TUT.BY.
В документе указано, что с 1 апреля по 31 декабря 2017 года ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (за исключением калийных удобрений, вывозимых в Азербайджан, Грузию, Сербию и Туркменистан), будет составлять 20 евро за 1000 килограммов.
Совмину поручено учесть положения указа при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2017 год.
Указ вступает в силу задним числом с 1 апреля 2017 года.
Общий объем экспортированных белорусских калийных удобрений в 2016 году достиг 9,5 млн тонн против 9,2 млн в 2015 году. В этом году белорусские власти ожидают увеличения экспорта хлоркалия примерно до 10 млн тонн.
Вывозная таможенная пошлина на хлоркалий составляла 55 евро за тонну. С октября и до конца 2016 года ее снизили до 45 долларов за тонну, но затем Минфин Беларуси настоял на ее увеличении до прежнего размера — 55 евро.
Бюджет Беларуси 2017 года был также сверстан на уровне 55 евро за тонну. Но, по информации TUT.BY, калийщики уже давно лоббировали снижение пошлины в условиях заметного ослабления рынка, снижения и цен и объемов поставок.
ej.by
Экспортная пошлина на калийные удобрения снижена более чем в два раза
В Беларуси ставку вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения снизили с 55 евро до 20 евро за 1 тонну. Такое решение содержится в указе № 202 от 6 июня 2017 года, сообщает TUT.BY.
В документе указано, что с 1 апреля по 31 декабря 2017 года ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (за исключением калийных удобрений, вывозимых в Азербайджан, Грузию, Сербию и Туркменистан), будет составлять 20 евро за 1000 килограммов.
Совмину поручено учесть положения указа при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2017 год.
Указ вступает в силу задним числом с 1 апреля 2017 года.
Общий объем экспортированных белорусских калийных удобрений в 2016 году достиг 9,5 млн тонн против 9,2 млн в 2015 году. В этом году белорусские власти ожидают увеличения экспорта хлоркалия примерно до 10 млн тонн.
Вывозная таможенная пошлина на хлоркалий составляла 55 евро за тонну. С октября и до конца 2016 года ее снизили до 45 долларов за тонну, но затем Минфин Беларуси настоял на ее увеличении до прежнего размера — 55 евро.
Бюджет Беларуси 2017 года был также сверстан на уровне 55 евро за тонну. Но, по информации TUT.BY, калийщики уже давно лоббировали снижение пошлины в условиях заметного ослабления рынка, снижения и цен и объемов поставок.
ej.by
Последние новости рубрики
-
09.06.2017Экспортная пошлина на калийные удобрения снижена более чем в два раза
-
05.06.2017«Речицадрев» возместят проценты по кредитам из бюджета
-
02.06.2017БМЗ в январе-апреле увеличил экспорт продукции на 42,7%
-
02.06.2017В Толочинском районе появится производство железобетонных изделий
-
02.06.2017Глава МИД заявил, что Беларусь находится на финальной стадии вступления в ВТО
-
02.06.2017На «Могилевлифтмаше» начали серийное производство эскалаторов
-
01.06.2017На завершение модернизации НПЗ требуется $1,2 млрд
-
01.06.2017Ставка рефинансирования будет снижена до 13%
-
31.05.2017«Гродно Азот» строит новый цех с опережением графика
-
31.05.2017В Гомеле начали выпуск экологичного антифриза
-
30.05.2017Беларусь просит у России кредит на погашение внешнего госдолга
-
30.05.2017БелАЭС позволит сократить тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий
-
29.05.2017В Минске появится новое производство по переработке отходов
-
29.05.2017«Завод газетной бумаги» увеличил выпуск продукции
-
26.05.2017БМЗ обязали обеспечить машиностроение металлом
Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006