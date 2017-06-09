05.06.2017

ОАО "Речицадрев" в 2017 году возместят проценты по кредитам из бюджета. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 мая 2017 года №404, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.ОАО "Речицадрев" в текущем году будут возмещены проценты, уплаченные предприятием в 2017 году за пользование банковскими кредитами, предоставленными открытым акционерным обществом "Сберегательный банк "Беларусбанк" в соответствии с двумя кредитными договорами от 2014 года. Проценты будут возмещаться за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры.Кроме того, постановлением уточнен порядок возмещения процентов по кредитам некоторым другим предприятиям деревообрабатывающей отрасли.Министерству финансов поручено обеспечить согласование графиков погашения организациями деревообрабатывающей промышленности, акции которых переданы в управление Банка развития, задолженности перед республиканским бюджетом.Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 3 апреля.