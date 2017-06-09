02.06.2017

Современное предприятие по выпуску железобетонных изделий будет создано на базе устаревшего производства в Толочинском районе.Об этом рассказал председатель Толочинского райисполкома Сергей Егоров. “Неиспользуемые площади нашего завода были выставлены на аукцион, мы долго не могли их продать, и вот наконец нашлись заинтересованные люди, которые собираются выпускать на этих площадях инновационную продукцию. Для района это большой плюс – инвестиции, в том числе иностранные, и новые рабочие места”, – отметил руководитель района.