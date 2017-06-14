02.06.2017

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей надеется, что в течение достаточно короткого времени Беларусь завершит переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию с оставшимися государствами.«Мы действительно находимся на финальной стадии. Порядка 10-15 государств осталось, с кем мы должны завершить переговоры. Мы должны поработать над соответствующим документом рабочей группы», — сказал Макей.По его словам, белорусская сторона сейчас работает над этим документом, а также ведет консультации с коллегами из других стран, «активно работает на женевской площадке» и в Брюсселе с европейскими партнерами. «Работа идет. Я думаю, что мы за достаточно короткий период пройдем тот остаток пути, который нам осталось пройти», — сказал глава МИД Беларуси.