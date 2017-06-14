02.06.2017

ОАО "Могилевлифтмаш" поставил два эскалатора для торговых объектов Москвы, монтаж еще двух ведется в городе Орел.Проект по созданию новой продукции ОАО реализовало совместно со своим китайским партнером, который обладает серьезным опытом такого производства и современными технологиями. На территории "Могилевлифтмаша" с этой целью подготовлена производственная площадка в новом цехе непрофильной продукции, приобретено и смонтировано специализированное оборудование. Уже в первых изделиях степень локализации отечественными комплектующими составила около 30%, а в ближайшем будущем она должна превысить рубеж в 50%."Создание нового производства обусловлено запросами рынка. Наши партнеры, заказывая лифты, хотели бы получить в комплексе и другое оборудование. Для них это более удобно и выгодно, когда одна компания будет осуществлять ремонт и сервисное обслуживание всего оборудования. Тем более что новая продукция сегодня востребована как на внутреннем, так и внешнем рынках в том числе в связи с активным строительством крупных торгово-развлекательных центров, строительством и развитием метрополитенов", - отметили на предприятии.На сегодня достигнуты договоренности об установке эскалаторов на объектах в России и Беларуси, интерес к новинке уже проявили партнеры в Казахстане.