01.06.2017

Модернизация белорусских нефтеперерабатывающих заводов должна завершиться в 2019 году. Такой срок определен по итогам прошедшего у главы государства совещания о стратегии развития нефтепереработки, рассказал журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.На совещании подробно обсуждалась реализация инвестиционных проектов на "Нафтане" и Мозырском НПЗ. "Было доложено о том, какая непростая ситуация сегодня на рынках. Самая главная трудность в том, что рынки перегружены поставками как нефти, так и нефтепродуктов. Все это ведет к снижению маржинальности, - рассказал руководитель концерна. - В этих непростых условиях нашим НПЗ приходится изыскивать средства на реализацию инвестиционных проектов. Завершить проекты планируется в 2019 году. Средства для этого потребуются значительные. По одному заводу это более $500 млн, по другому - свыше $700 млн".Что касается источников финансирования, то на эти цели планируется направлять как собственные средства предприятий, так и привлекать кредитные ресурсы. Это в том числе могут быть и китайские кредиты, о чем шла речь во время недавнего визита Александра Лукашенко в КНР. "Они, безусловно, будут нам интересны в случае предоставления интересующих эффективных условий кредитования", - заявил Игорь Ляшенко, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента БЕЛТА.По словам председателя концерна "Белнефтехим", глава государства на совещании обратил внимание на необходимость ведения предприятиями эффективной хозяйственной деятельности, экономии средств, в том числе на административных расходах. Повышенное внимание также следует уделить качеству выполняемых строительных работ, приемке и монтажу оборудования."Все точки расставлены, контрольные сроки установлены", - подчеркнул Игорь Ляшенко.На среднесрочную перспективу стратегия развития отрасли исходит из ситуации на рынках. "В среднесрочной перспективе нам надо завершить инвестиционные проекты на обоих заводах, что обеспечит повышенный выход светлых нефтепродуктов и глубину переработки. Это позволит иметь более стабильную финансовую ситуацию и расширит горизонты по продажам нефтепродуктов", - отметил председатель концерна.Относительно долгосрочной перспективы, ситуация на рынках нефти будет зависеть от изменений в других отраслях промышленности, в том числе в автомобилестроении. "Наблюдаются тенденции, и мировая статистика говорит о том, что уже через 4-5 лет станут ощутимы процессы снижения потребления нефтепродуктов. Поэтому предприятия занимаются разработкой долгосрочных инвестиционных проектов, которые позволят диверсифицировать получаемые потоки от традиционных дизеля и бензина в направлении нефтехимии", - сказал Игорь Ляшенко.Говоря об эффективности отрасли в целом, председатель концерна "Белнефтехим" отметил, что по итогам полугодия планируется выполнение всех целевых показателей, доведенных правительством. "При сохранении мировой конъюнктуры рынков мы не видим угроз невыполнения каких-либо показателей по итогам года", - заявил он.Президенту также доложено о реализуемых инвестиционных проектах на предприятиях "Могилевхимволокно", "Белшина" и "Гродно Азот". "Особое внимание было уделено проекту на "Гродно Азот", где мы планируем начало большого инвестиционного проекта по строительству нового азотного комплекса", - сказал Игорь Ляшенко.Руководители нефтеперерабатывающих предприятий также рассказали о конкретных планах по модернизации. Так, Мозырский НПЗ в прошлом году ввел пять технологических объектов общей стоимостью $480 млн. "Поэтапный процесс модернизации, который заложен в концепцию развития предприятия, позволил создать определенные благоприятные условия для реализации такого крупного инвестиционного проекта, как комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Его реализация сейчас находится в активной стадии", - рассказал гендиректор предприятия Виталий Павлов.Он уточнил, что этот комплекс состоит из трех технологических объектов - установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, установки по производству водорода и установки по производству серы, а также 21 объекта вспомогательного назначения.В свою очередь на "Нафтане" основной проект - комплекс замедленного коксования, отметил руководитель предприятия Александр Демидов.Реализация этих инвестиционных проектов и завершение модернизации позволят увеличить глубину переработки нефти до 90%, работать прибыльно и перерабатывать нефть эффективно, что в свою очередь окажет непосредственное влияние на экономику страны в целом.