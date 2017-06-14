31.05.2017

ОАО «Гродно Азот» с конца 2015 года здесь реализуют крупный инвестиционный проект – строительство нового технологического комплекса по производству азотной кислоты и жидких азотных удобрений, который планируется завершить в следующем году.Итогом реализации проекта станет увеличение выпуска карбамидно-аммиачной смеси (КАС) с 750 до 1200 тысяч тонн в год. Как рассказал заместитель начальника службы перспективного развития Петр Пасиков, выбор инвестпроекта обоснован рентабельностью производства КАС, устойчивым его спросом на мировых рынках. Сейчас около 60 процентов этого жидкого эликсира плодородия производится для внутреннего рынка страны, остальное идет на экспорт. Оно занимает второе место в общем производстве минеральных удобрений ОАО «Гродно Азот» после карбамида. Новый технологический комплекс позволит сэкономить только за счет расходных коэффициентов и энергетики порядка 15 долларов на выпуске одной тонны КАС.На предприятии находится в эксплуатации старый цех слабой азотной кислоты и жидких азотных удобрений (до 1992 года цех по производству аммиачной селитры), с которого в 1963 году начиналось гродненское предприятие большой химии. Старый цех на предприятии полностью закрывать не собираются. В стадии проработки выпуск еще одного вида минеральных удобрений – кальциево-аммиачной смеси.Практически все технологическое оборудование уже смонтировано в полном объеме, что позволило работам «перейти» экватор и приблизить время пуска. По графику технологический комплекс должен быть сдан в четвертом квартале 2018 года, но это может произойти во втором-третьем. Реализация проекта позволит ОАО «Гродно Азот» повысить конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках и соответственно расширить их. Ведь девиз гродненских химиков – надежность, стабильность, качество.