31.05.2017

На ОАО «Гомельхимторг» налажено производство первого в Беларуси экологически безопасного антифриза. Мощности новой линии позволят производить до 1000 тонн продукции в год.– Это первое подобное производство в Беларуси. Оно реализуется в рамках большой инициативы «Зелёная экономика в Республике Беларусь», – рассказала координатор проектов Представительства Европейского союза в Республике Беларусь Елена Ракова. – В рамках этой программы мы финансируем самые разные мероприятия, пилотные инициативы, изменения законодательства, которые способствуют продвижению в стране более экологичного, энергоэффективного производства.Производство экологически безопасной охлаждающей жидкости для двигателей внутреннего сгорания позволит решить проблему утилизации использованных ядовитых охлаждающих жидкостей и тем самым снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, реализация инициативы позволила создать новые рабочие места.Образцы нового продукта «Антифриз ЭКО-100» уже прошли лабораторные исследования в РУП «Научно-практический центр гигиены», где была подтверждена его экологическая безопасность. По итогам тестов новый антифриз был отнесён к малоопасным химическим композициям (4-й класс опасности). Безопасность обусловлена составом на основе воды и глицерина. Отличительной особенностью продукта является то, что он не требует утилизации и способен заменить более дорогие импортные аналоги 1-го и 2-го классов опасности. Это позволяет уменьшить финансовую нагрузку на предприятия за счёт того, что необходимость в утилизации отработанного антифриза отпадает.Для открытия производства было закуплено и установлено 13 позиций оборудования, включая 5 единиц уникального. Сумма инвестиций составила 170 тысяч евро.– Это ноу-хау на постсоветском пространстве, но не новинка в рамках Евросоюза. Реализуя этот проект, мы приближаемся к европейским стандартам, решая несколько задач: получаем новый продукт, новые рабочие места и решаем проблему утилизации, – подчеркнул на церемонии открытия линии заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Болеслав Пирштук.Сегодня оценочная потребность Беларуси в охлаждающей жидкости – 13 000 тонн в год. Предполагается, что в рамках нового производства будет выпускаться около 650 тонн в год, то есть 5 процентов потребности рынка.– Это неплохой процент для наших объёмов производства и наших возможностей, – считает главный инженер ОАО «Гомельхимторг» Иван Баль. – Мы хотим, чтобы наш проект окупался и был востребованным. Рассчитываем, что по цене наш антифриз будет не дороже других продуктов на рынке.Пилотный проект запущен инициативой «Экологическая безопасность охлаждающих жидкостей для двигателей внутреннего сгорания» в рамках проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зелёной экономике», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в партнёрстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Реализацию инициативы обеспечило партнёрство организаций «Содействие развитию бизнеса» и «Гомельхимторг».