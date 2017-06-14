Беларусь просит у России кредит на погашение внешнего госдолга
30.05.2017
Министр финансов Беларуси Владимир Амарин сообщил, что привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере 700 млн долларов находится «в высокой степени проработки».
«В соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи президентов Беларуси и России 3 апреля, в высокой степени проработки привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере 700 млн долларов на цели рефинансирования долга. Кроме этого, Минфином не исключаются заимствования на коммерческих условиях посредством размещения государственных облигаций на внешнем финансовом рынке», — рассказал министр финансов в интервью газете «Рэспублiка».
Амарин отметил, что Беларусь ежегодно рефинансирует часть госдолга, предназначенного для погашения. В этом году предстоит погасить внешний госдолг в 1 млрд долларов, а в январе 2018 года — еврооблигации в размере 800 млн долларов.
«Совершить выплаты только за счет доходов бюджета равнозначно изъятию значительного объема ресурсов из экономики. Поэтому мы и прибегаем к рефинансированию. Минфин на постоянной основе проводит работу по поиску наиболее оптимальных по стоимости и срокам заемных ресурсов», — пояснил глава Минфина.
Беларусь опять займет у России, чтобы вернуть старые долги
При этом, по его словам, в качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 году рассматриваются государственный кредит России и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития.
В 2016 году было подписано кредитное соглашение с ЕФСР о предоставлении Беларуси кредита на общую сумму 2 млрд долларов: его выделяют семью траншами в 2016-2018 годах. Объем средств фонда, доступный для Беларуси в 2017-м, составляет 1 млрд долларов. На сегодня получено 1,1 млрд, из них 300 млн долларов — в этом году.
«Конечно, рефинансирование долга за счет ресурсов международных финансовых организаций более предпочтительно, поскольку такие займы характеризуются комфортными, я бы даже сказал, льготными условиями», — подчеркнул Амарин.
Он также отметил, что помимо внешних заимствований Минфин проводит активную работу на внутреннем финансовом рынке. В настоящее время валютные государственные облигации пользуются спросом как среди инвесторов — юридических лиц, так и физических лиц. Из запланированных на 2017 год поступлений за четыре месяца нынешнего года привлечено от размещения облигаций правительства в иностранной валюте 360 млн долларов.
БелаПАН
«В соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи президентов Беларуси и России 3 апреля, в высокой степени проработки привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере 700 млн долларов на цели рефинансирования долга. Кроме этого, Минфином не исключаются заимствования на коммерческих условиях посредством размещения государственных облигаций на внешнем финансовом рынке», — рассказал министр финансов в интервью газете «Рэспублiка».
Амарин отметил, что Беларусь ежегодно рефинансирует часть госдолга, предназначенного для погашения. В этом году предстоит погасить внешний госдолг в 1 млрд долларов, а в январе 2018 года — еврооблигации в размере 800 млн долларов.
«Совершить выплаты только за счет доходов бюджета равнозначно изъятию значительного объема ресурсов из экономики. Поэтому мы и прибегаем к рефинансированию. Минфин на постоянной основе проводит работу по поиску наиболее оптимальных по стоимости и срокам заемных ресурсов», — пояснил глава Минфина.
Беларусь опять займет у России, чтобы вернуть старые долги
При этом, по его словам, в качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 году рассматриваются государственный кредит России и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития.
В 2016 году было подписано кредитное соглашение с ЕФСР о предоставлении Беларуси кредита на общую сумму 2 млрд долларов: его выделяют семью траншами в 2016-2018 годах. Объем средств фонда, доступный для Беларуси в 2017-м, составляет 1 млрд долларов. На сегодня получено 1,1 млрд, из них 300 млн долларов — в этом году.
«Конечно, рефинансирование долга за счет ресурсов международных финансовых организаций более предпочтительно, поскольку такие займы характеризуются комфортными, я бы даже сказал, льготными условиями», — подчеркнул Амарин.
Он также отметил, что помимо внешних заимствований Минфин проводит активную работу на внутреннем финансовом рынке. В настоящее время валютные государственные облигации пользуются спросом как среди инвесторов — юридических лиц, так и физических лиц. Из запланированных на 2017 год поступлений за четыре месяца нынешнего года привлечено от размещения облигаций правительства в иностранной валюте 360 млн долларов.
БелаПАН
Последние новости рубрики
-
14.06.2017В Беларуси ставка рефинансирования снижена до 13 процентов годовых
-
12.06.2017Беларусь увеличила экспорт товаров почти на 20%
-
09.06.2017Экспортная пошлина на калийные удобрения снижена более чем в два раза
-
05.06.2017«Речицадрев» возместят проценты по кредитам из бюджета
-
02.06.2017БМЗ в январе-апреле увеличил экспорт продукции на 42,7%
-
02.06.2017В Толочинском районе появится производство железобетонных изделий
-
02.06.2017Глава МИД заявил, что Беларусь находится на финальной стадии вступления в ВТО
-
02.06.2017На «Могилевлифтмаше» начали серийное производство эскалаторов
-
01.06.2017На завершение модернизации НПЗ требуется $1,2 млрд
-
01.06.2017Ставка рефинансирования будет снижена до 13%
-
31.05.2017«Гродно Азот» строит новый цех с опережением графика
-
31.05.2017В Гомеле начали выпуск экологичного антифриза
-
30.05.2017Беларусь просит у России кредит на погашение внешнего госдолга
-
30.05.2017БелАЭС позволит сократить тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий
-
29.05.2017В Минске появится новое производство по переработке отходов
Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006