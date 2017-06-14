30.05.2017

Министр финансов Беларуси Владимир Амарин сообщил, что привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере 700 млн долларов находится «в высокой степени проработки».«В соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи президентов Беларуси и России 3 апреля, в высокой степени проработки привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере 700 млн долларов на цели рефинансирования долга. Кроме этого, Минфином не исключаются заимствования на коммерческих условиях посредством размещения государственных облигаций на внешнем финансовом рынке», — рассказал министр финансов в интервью газете «Рэспублiка».Амарин отметил, что Беларусь ежегодно рефинансирует часть госдолга, предназначенного для погашения. В этом году предстоит погасить внешний госдолг в 1 млрд долларов, а в январе 2018 года — еврооблигации в размере 800 млн долларов.«Совершить выплаты только за счет доходов бюджета равнозначно изъятию значительного объема ресурсов из экономики. Поэтому мы и прибегаем к рефинансированию. Минфин на постоянной основе проводит работу по поиску наиболее оптимальных по стоимости и срокам заемных ресурсов», — пояснил глава Минфина.Беларусь опять займет у России, чтобы вернуть старые долгиПри этом, по его словам, в качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 году рассматриваются государственный кредит России и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития.В 2016 году было подписано кредитное соглашение с ЕФСР о предоставлении Беларуси кредита на общую сумму 2 млрд долларов: его выделяют семью траншами в 2016-2018 годах. Объем средств фонда, доступный для Беларуси в 2017-м, составляет 1 млрд долларов. На сегодня получено 1,1 млрд, из них 300 млн долларов — в этом году.«Конечно, рефинансирование долга за счет ресурсов международных финансовых организаций более предпочтительно, поскольку такие займы характеризуются комфортными, я бы даже сказал, льготными условиями», — подчеркнул Амарин.Он также отметил, что помимо внешних заимствований Минфин проводит активную работу на внутреннем финансовом рынке. В настоящее время валютные государственные облигации пользуются спросом как среди инвесторов — юридических лиц, так и физических лиц. Из запланированных на 2017 год поступлений за четыре месяца нынешнего года привлечено от размещения облигаций правительства в иностранной валюте 360 млн долларов.