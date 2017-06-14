29.05.2017

Производство по переработке биоразлагаемых и строительных отходов запустят под Минском в 2017 году. Об этом сообщил генеральный директор СООО "Ремондис Минск" Эрвин Куртбединов."Существуют различные фракции отходов, которые можно перерабатывать. С некоторыми фракциями мы уже работаем. Например, в этом году запускаем под Минском производство по переработке биоразлагаемых отходов и строительных, крупногабаритных отходов. К биоразлагаемым будут относиться в первую очередь растительные отходы, из которых будет производиться компост и почвогрунт. По биоразлагаемым отходам планируется мощность примерно от 10 тыс. до 20 тыс. т в год", - сказал Эрвин Куртбединов.СООО "Ремондис Минск" рассматривает вопрос о строительстве станции по сортировке мусора. "Что касается бытовых отходов, то у нас пока нет такой сортировочной станции. Мы этот вопрос рассматриваем, но он не настолько актуальный, так как у города уже есть достаточно большое количество мощностей, которые тоже нужно задействовать и загрузить", - отметил генеральный директор.Чтобы оптимизировать переработку вторсырья в Беларуси, предприятие "Ремондис Минск" разработало концепцию по ознакомлению учеников школ с такими темами, как сокращение объема отходов, раздельный сбор мусора и рециклинг. Концепция представлена совместно с Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды и городской администрацией. Дети в игровой форме учатся, как правильно избавляться от отходов и правильно их разделять, узнают о преимуществах переработки отходов. В этой акции участвуют школы в различных районах Минска. Сегодня такое мероприятие состоялось на базе гимназии №21. "Мы хотим через детей донести и до взрослых мысль о необходимости раздельного сбора отходов, которые образуются в каждой семье ежедневно", - сказал председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк.В свою очередь ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" отсняло видеоурок для школьников на 30 минут по раздельному сбору мусора. "В этом ролике используется экогерой, который обучает детей простой сортировке мусора. Планируем записать около 3 тыс. дисков и разослать по школам по всей стране, чтобы они могли проводить такие уроки", - подчеркнула директор учреждения Наталья Гринцевич.Remondis - немецкий концерн, являющийся одним из ведущих предприятий в мире в сфере переработки отходов и водного хозяйства. Remondis располагает сетью из более чем 750 отделений и предприятий в 35 странах. Штат сотрудников составляет более 30 тыс. человек. Между Мингорисполкомом и Remondis в 2010 году подписан рамочный договор о создании белорусско-германского предприятия в сфере обращения с отходами - "Ремондис Минск", которое стало первым предприятием в коммунальной сфере в Беларуси на основе государственно-частного партнерства.