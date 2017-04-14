14.04.2017

Белорусы в январе-марте продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $1,828 млрд в эквиваленте, купило - $1,328 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $500,34 млн.Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-марте продали иностранной валюты на $4,024 млрд в эквиваленте, купили - $4,108 млрд.Нерезиденты Беларуси за три месяца продали валюты на $123,56 млн в эквиваленте, купили - $28,38 млн.