Белорусам приходится расходовать запасы валюты
14.04.2017
Белорусы в январе-марте продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.
С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $1,828 млрд в эквиваленте, купило - $1,328 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $500,34 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-марте продали иностранной валюты на $4,024 млрд в эквиваленте, купили - $4,108 млрд.
Нерезиденты Беларуси за три месяца продали валюты на $123,56 млн в эквиваленте, купили - $28,38 млн.
БЕЛТА
С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $1,828 млрд в эквиваленте, купило - $1,328 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $500,34 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-марте продали иностранной валюты на $4,024 млрд в эквиваленте, купили - $4,108 млрд.
Нерезиденты Беларуси за три месяца продали валюты на $123,56 млн в эквиваленте, купили - $28,38 млн.
БЕЛТА
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