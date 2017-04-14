Деревообрабатывающие предприятия увеличили объем экспорта до $1,3 млрд.
14.04.2017
Модернизация деревообрабатывающих предприятий привела к увеличению экспорта продукции в 1,6 раза - с $821 млн. до $1,3 млрд.
Роль деревообработки в экономике страны значительно выросла в результате модернизации перерабатывающих предприятий. С 2006 года (от принятия решения о модернизации) до 2016-го вклад лесного комплекса во внешнеэкономический оборот Беларуси увеличился. Доля экспорта деревообрабатывающей продукции в общем экспорте страны возросла в 1,5 раза - с 3,7% до 5,7%.
Самый лучший результат достигнут в динамике внешнеэкономического оборота плитной деревообрабатывающей продукции с высокой добавленной стоимостью. Экспорт плитной продукции вырос в 3,8 раза - с $99,9 млн. до $379 млн. Импорт плит снизился в 1,7 раза.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время доля экспорта в объеме производства по предприятиям концерна превышает 62%. Растет и доля экспорта в страны дальнего зарубежья: с 28% в 2014 году до 43% в 2016-м. Объем экспорта на новые перспективные рынки сбыта в 2016 году достиг $10,1 млн. (при плане в $6 млн.). В первом квартале текущего года темп роста экспорта по концерну составил 135%.
Также в концерне ведется работа по снижению затрат. В 2014 году затраты были снижены на 2%, в 2015-м - на 9%, в 2016-м - на 19%. Всего в 2016 году по концерну сэкономлено Br203 млн. Себестоимость продукции по организациям с госдолей 50% и более снижена на 23%. В результате принятых мер во втором полугодии 2016 года был обеспечен выход на безубыточную работу. Уровень рентабельности продаж по итогам 2016 года составил 1,9% по концерну в целом, по кругу организаций с госдолей 50% и более - 0,7%.
БЕЛТА
Роль деревообработки в экономике страны значительно выросла в результате модернизации перерабатывающих предприятий. С 2006 года (от принятия решения о модернизации) до 2016-го вклад лесного комплекса во внешнеэкономический оборот Беларуси увеличился. Доля экспорта деревообрабатывающей продукции в общем экспорте страны возросла в 1,5 раза - с 3,7% до 5,7%.
Самый лучший результат достигнут в динамике внешнеэкономического оборота плитной деревообрабатывающей продукции с высокой добавленной стоимостью. Экспорт плитной продукции вырос в 3,8 раза - с $99,9 млн. до $379 млн. Импорт плит снизился в 1,7 раза.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время доля экспорта в объеме производства по предприятиям концерна превышает 62%. Растет и доля экспорта в страны дальнего зарубежья: с 28% в 2014 году до 43% в 2016-м. Объем экспорта на новые перспективные рынки сбыта в 2016 году достиг $10,1 млн. (при плане в $6 млн.). В первом квартале текущего года темп роста экспорта по концерну составил 135%.
Также в концерне ведется работа по снижению затрат. В 2014 году затраты были снижены на 2%, в 2015-м - на 9%, в 2016-м - на 19%. Всего в 2016 году по концерну сэкономлено Br203 млн. Себестоимость продукции по организациям с госдолей 50% и более снижена на 23%. В результате принятых мер во втором полугодии 2016 года был обеспечен выход на безубыточную работу. Уровень рентабельности продаж по итогам 2016 года составил 1,9% по концерну в целом, по кругу организаций с госдолей 50% и более - 0,7%.
БЕЛТА
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