Россия поставит в 1-м полугодии в Беларусь весь запрошенный объем нефти

14.04.2017

Россия будет постепенно наращивать поставки нефти в Беларусь.



"Увеличение объемов поставок российской нефти в Беларусь начинается с сегодняшнего дня", - проинформировали в концерне "Белнефтехим".



Подписаны индикативный баланс на поставку в Беларусь в 2017 году 24 млн т нефти, а также график прокачки нефти на второй квартал текущего года.



"В первом полугодии российская сторона поставит в Беларусь весь запрошенный объем нефти", - отметили в "Белнефтехиме".



Как сообщалось, Беларусь и Россия 13 апреля подписали пакет из четырех документов в нефтегазовой сфере. В их числе протоколы о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен на поставки газа в Беларусь и дальнейшем сотрудничестве в газовой сфере, об условиях дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" и мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко пояснил журналистам, что договоренности по поставкам нефти в объеме 24 млн т ежегодно носят долгосрочный характер и рассчитаны по 2024 год включительно. Как добавил вице-премьер России Аркадий Дворкович, согласно подписанным документам из 24 млн т нефти 18 млн т будут оставаться в Беларуси для переработки, оставшиеся объемы могут быть использованы для экспортных поставок.