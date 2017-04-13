Андрей Кобяков: «Обращение с твердыми коммунальными отходами требует нашего пристального внимания»
13.04.2017
В Беларуси планируется к 2035 году увеличить использование твердых коммунальных отходов до 50%. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, на котором рассматривался вопрос о Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года. Такая информация размещена на сайте правительства.
Как отметил Андрей Кобяков, необходимость разработки такого долгосрочного программного документа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами назрела давно. "Ежегодно в республике образуется около 4 млн. т твердых коммунальных отходов. При этом повторно используется только 15,8%, что значительно ниже, чем в большинстве стран Европейского союза, где этот показатель составляет от 30 до 90%", - констатировал премьер-министр.
Более 80% объема образующихся твердых коммунальных отходов вывозятся для захоронения на 165 полигонов и 1706 мини-полигонов по всей стране. Более 90% этих объектов захоронения были построены еще во времена Советского Союза и не соответствуют современным нормам природоохранного законодательства, а их проектные мощности практически исчерпаны. "Уже сейчас город Минск столкнулся с проблемой отсутствия свободных территорий для размещения полигонов для захоронения отходов, а это более 1 млн. т ежегодно, - подчеркнул Андрей Кобяков. - Поэтому вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами требуют нашего пристального внимания".
Премьер-министр сообщил, что по поручению Президиума Совета Министров Министерством жилищно-коммунального хозяйства разработан проект Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года. Она предусматривает минимизацию объемов захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах и снижение их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также максимально возможное использование отходов с извлечением вторичного сырья.
Решение поставленных задач планируется за счет совершенствования системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов и вовлечения в хозяйственный оборот содержащихся в них вторичных ресурсов, внедрения депозитной системы сбора тары из-под напитков, использования энергетического потенциала и внедрения технологий компостирования органической части твердых коммунальных отходов. Андрей Кобяков отметил, что для этого необходимо обеспечить поэтапное выполнение ряда нормативно-правовых, организационно-технических и инвестиционных мероприятий. В результате их реализации планируется к 2035 году выйти на 50-процентный уровень использования твердых коммунальных отходов в Беларуси.
Руководитель правительства подчеркнул, что проект Национальной стратегии носит социально-экологический характер и не имеет выраженного экономического эффекта. "В данном случае экологические выгоды являются приоритетными по сравнению с экономическими. Косвенный экономический эффект будет заключаться в создании условий, в том числе и экономического характера, стимулирующих к развитию бизнес-процессов в сфере обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами, а это инвестиции в отрасль, дополнительные рабочие места и отчисления в бюджет", - пояснил он.
Кроме того, Андрей Кобяков отметил, что за счет внедрения технологий энергетического использования отходов, использования RDF-топлива в цементной промышленности и строительства мусоросжигающего завода в Минске планируется заместить импортируемые энергоресурсы в объеме эквивалентном до 170 тыс. т условного топлива в год.
БЕЛТА
Как отметил Андрей Кобяков, необходимость разработки такого долгосрочного программного документа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами назрела давно. "Ежегодно в республике образуется около 4 млн. т твердых коммунальных отходов. При этом повторно используется только 15,8%, что значительно ниже, чем в большинстве стран Европейского союза, где этот показатель составляет от 30 до 90%", - констатировал премьер-министр.
Более 80% объема образующихся твердых коммунальных отходов вывозятся для захоронения на 165 полигонов и 1706 мини-полигонов по всей стране. Более 90% этих объектов захоронения были построены еще во времена Советского Союза и не соответствуют современным нормам природоохранного законодательства, а их проектные мощности практически исчерпаны. "Уже сейчас город Минск столкнулся с проблемой отсутствия свободных территорий для размещения полигонов для захоронения отходов, а это более 1 млн. т ежегодно, - подчеркнул Андрей Кобяков. - Поэтому вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами требуют нашего пристального внимания".
Премьер-министр сообщил, что по поручению Президиума Совета Министров Министерством жилищно-коммунального хозяйства разработан проект Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года. Она предусматривает минимизацию объемов захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах и снижение их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также максимально возможное использование отходов с извлечением вторичного сырья.
Решение поставленных задач планируется за счет совершенствования системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов и вовлечения в хозяйственный оборот содержащихся в них вторичных ресурсов, внедрения депозитной системы сбора тары из-под напитков, использования энергетического потенциала и внедрения технологий компостирования органической части твердых коммунальных отходов. Андрей Кобяков отметил, что для этого необходимо обеспечить поэтапное выполнение ряда нормативно-правовых, организационно-технических и инвестиционных мероприятий. В результате их реализации планируется к 2035 году выйти на 50-процентный уровень использования твердых коммунальных отходов в Беларуси.
Руководитель правительства подчеркнул, что проект Национальной стратегии носит социально-экологический характер и не имеет выраженного экономического эффекта. "В данном случае экологические выгоды являются приоритетными по сравнению с экономическими. Косвенный экономический эффект будет заключаться в создании условий, в том числе и экономического характера, стимулирующих к развитию бизнес-процессов в сфере обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами, а это инвестиции в отрасль, дополнительные рабочие места и отчисления в бюджет", - пояснил он.
Кроме того, Андрей Кобяков отметил, что за счет внедрения технологий энергетического использования отходов, использования RDF-топлива в цементной промышленности и строительства мусоросжигающего завода в Минске планируется заместить импортируемые энергоресурсы в объеме эквивалентном до 170 тыс. т условного топлива в год.
БЕЛТА
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