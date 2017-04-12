12.04.2017

Беларусь и Польша при условии активного сотрудничества могут прибавить в товарообороте еще $1 млрд. Такое мнение высказал заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук на встрече с польско-белорусской парламентской группой во главе с депутатом Сейма Польши Адамом Андрушкевичем.Болеслав Пирштук, в частности, отметил, что по итогам 2016 года Беларусь и Польша в торгово-экономическом плане сработали неплохо - товарооборот приблизился к $2 млрд. "Это, конечно, хорошая цифра, но потенциал наш как с польской, так и с белорусской стороны намного выше", - заметил вице-спикер. По его словам, при условии активного сотрудничества две страны могли бы прибавить к совместному товарообороту еще как минимум $1 млрд.Зампредседателя Палаты представителей также с удовлетворение отметил хорошие результаты в части создания совместных производств. Например, на территории Беларуси предприятий с польским капиталом насчитывается около 350. На польской территории успехи Беларуси пока более скромные, однако это свидетельствует об имеющихся резервах, убежден он.По словам вице-спикера, когда он ранее встречался в Варшаве с представителями деловых кругов, он заметил интерес к созданию совместных производств и совместной торговли. "В этой ситуации было бы неправильным не воспользоваться рынком Евразийского экономического союза, на мой взгляд, это уникальная возможность выйти на почти двухсотмиллионный рынок со своей продукцией, со своим товаром. Думаю, частный польский капитал тоже в этом заинтересован", - предположил Болеслав Пирштук.Что же касается сотрудничества Беларуси и Польши в политической сфере, зампредседателя Палаты представителей выразил надежду, что две страны смогут выстроить скоординированную деятельность на международной арене. "Мы не скрываем своего желания активнее выстраивать отношения со странами Европейского союза", - заметил он. При этом Болеслав Пирштук напомнил, что в 2017 году в Беларуси пройдет сразу несколько крупных политических мероприятий - летняя сессия ПА ОБСЕ и заседание Парламентского комитета и Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ). Кроме того, по словам вице-спикера, Национальное собрание Беларуси надеется получить статус наблюдателя в Парламентской конференции Балтийского моря. "Во всех этих структурах позиция Польши достаточно солидная, и ваше влияние могло бы быть позитивным для выстраивания совместной внешней политики", - сказал Болеслав Пирштук."Исторические корни подталкивают нас к более эффективным совместным действиям, которые могли бы быть полезны как в экономике, так и в международных политических вопросах", - добавил он.В свою очередь Адам Андрушкевич признался, что разделяет оптимистичный взгляд белорусской стороны на дальнейшее развитие двусторонних отношений. По его словам, 2016 год стал в этом плане годом поиска общих путей. "Действительно, отношения между нашими странами, особенно в последние годы, развиваются стремительно. Инвестиции Польши в Беларусь превысили 350 млн евро. Думаю, это еще не предел", - сказал депутат Сейма.Он также добавил, что в польско-белорусскую парламентскую группу обращается немало бизнесменов, заинтересованных в сотрудничестве с Беларусью.