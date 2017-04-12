12.04.2017

Банк развития Беларуси в текущем году рассчитывает вывести на рентабельную работу холдинг из девяти деревообрабатывающих предприятий. Об этом 11 апреля Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложил председатель правления банка Сергей Румас."В этом году железная задача для всех - вывести холдинг на рентабельную работу. Практически только на одном предприятии может быть ниже, но мы сегодня разбираемся, ищем дополнительные возможности", - сказал Сергей Румас.Улучшить финансовое положение предприятий - главная задача, которая стоит перед Банком развития. И определенные шаги в этом направлении уже сделаны. "В первом квартале 2016 года рентабельность продаж была минус 29%. Мы ее улучшали, она по первому кварталу 2017 года примерно минус 5%. По Речице у нас ощущение, что мы по марту месяцу выйдем на положительный результат", - заметил он.В состав холдинга вошли "Борисовдрев", "Витебскдрев", "Гомельдрев", "Ивацевичдрев", "Мостовдрев", "Речицадрев", "ФанДОК", "Могилевдрев" и "Мозырский ДОК".