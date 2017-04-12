ZTE рассматривает возможность строительства завода в Беларуси

12.04.2017

В Беларуси может появиться завод по производству телекоммуникационного оборудования китайской компании ZTE. Об этом сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков.



"Компания ZTE планирует построить завод по производству телекоммуникационного оборудования. Не могу назвать конечные сроки, но как только будет готова площадка и производственная база, то корпорация выйдет на реализацию этого проекта", - сказал министр. Совместно обсуждались направления, которые могут быть интересны белорусскому рынку, способствовать развитию его экспортного потенциала через индустриальный парк, но все решения в любом случае будут зависеть от интересов компании.



Сергей Попков рассказал, что уже несколько лет ведется работа с другой крупной телекоммуникационной корпорацией Китая. Так, три года назад компания Huawei создала совместный научно-практический центр с белорусской "Промсвязью". Компании участвовали в совместной разработке концепции "умный дом". "У нас есть достаточно серьезный план работы по дальнейшему уровню локализации производства различных приложений для "умного дома". Стоит задача на конец года достигнуть 37% локализации белорусской составляющей", - добавил министр.



Что касается компании China Telecom, то проведены переговоры, на которых были высказаны серьезные намерения совместно с "Белтелекомом" развивать рынок телекоммуникаций на территории Китайско-белорусского индустриального парка. Будут построены коммуникации и предоставляться услуги связи и передачи данных. "Эта компания - один из мощнейших операторов связи в мире, и нам будет полезно перенять их опыт", - отметил руководитель ведомства.



Министр связи и информатизации подчеркнул наличие полного взаимопонимания с китайскими компаниями. "Мы разрабатываем совместные проекты, а их полномасштабное участие показывает заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с нашей страной", - резюмировал Сергей Попков.