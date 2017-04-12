12.04.2017

Мозырский НПЗ может завершить строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков в 2019 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора Мозырского НПЗ по обеспечению сырьем и реализации нефтепродуктов Владимир Сизов сегодня на международной конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы".Реализация этого проекта позволит увеличить глубину переработки нефти и нарастить объемы выпуска товарных дизельного топлива и гидроочищенного вакуумного газойля. Снизится производство мазута. Содержание серы в мазуте уменьшится до 1%.По итогам очередного этапа модернизации, который реализуется на Мозырском НПЗ, глубина переработки нефти должна увеличиться до 88-90% (в настоящее время 70-75%). Отбор светлых нефтепродуктов возрастет с 55% до 66%. Индекс сложности Нельсона составит 11,9 (сейчас 7,7). Мощности по переработке нефти сохранятся на уровне 12 млн т в год.После этого в планах НПЗ - строительство новой установки каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора, а также комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля.Конференция "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы" проходит в Минске 10-11 апреля. Ее целью является подробный анализ нефтегазовых рынков стран Центральной и Восточной Европы (стран Вышеградской группы, Румынии, Болгарии, стран Балтии, Украины, Беларуси, европейской части России) как на уровне розничного и регионального промышленного и сельскохозяйственного потребления, так и на уровне международных проектов - трубопроводных, перерабатывающих, инновационных. Организатором мероприятия выступает британская группа компаний Confidence Capital.