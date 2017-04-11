11.04.2017



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Россия прорабатывает предоставление Беларуси межгосударственного кредита на сумму $1 млрд для обеспечения сбалансированности бюджета. Об этом заявил сегодня журналистам министр финансов России Антон Силуанов, сообщает БЕЛТА. "Встречались наши президенты, обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До $1 млрд прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса", - сказал Антон Силуанов.-0-Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/rossija-prorabatyvaet-predostavlenie-belarusi-kredita-na-1-mlrd-242120-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Читать полностью:

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Россия прорабатывает предоставление Беларуси межгосударственного кредита на сумму $1 млрд для обеспечения сбалансированности бюджета. Об этом заявил сегодня журналистам министр финансов России Антон Силуанов, сообщает БЕЛТА. "Встречались наши президенты, обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До $1 млрд прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса", - сказал Антон Силуанов.-0-Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/rossija-prorabatyvaet-predostavlenie-belarusi-kredita-na-1-mlrd-242120-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Россия прорабатывает предоставление Беларуси межгосударственного кредита на сумму $1 млрд для обеспечения сбалансированности бюджета. Об этом заявил сегодня журналистам министр финансов России Антон Силуанов, сообщает БЕЛТА. "Встречались наши президенты, обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До $1 млрд прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса", - сказал Антон Силуанов.-0-Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/rossija-prorabatyvaet-predostavlenie-belarusi-kredita-na-1-mlrd-242120-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Россия прорабатывает предоставление Беларуси межгосударственного кредита на сумму $1 млрд для обеспечения сбалансированности бюджета. Об этом заявил сегодня журналистам министр финансов России Антон Силуанов."Встречались наши президенты, обсуждали финансовое сотрудничество, обсуждали вопросы кредитования. Мы сейчас это прорабатываем. До $1 млрд прорабатывается межгосударственный кредит на поддержку бюджета, платежного баланса", - сказал Антон Силуанов.