10.04.2017

Так, 6-10 апреля представители ОАО "Витебские ковры" побывали Карачи в целях поиска деловых партнеров. Делегация также изучила пакистанский рынок ковровых покрытий, а также национальные и культурные особенности и традиции данного региона для создания и поставок на местный рынок востребованного конкурентоспособного продукта. Это первые шаги белорусских производителей ковров по выходу на почти 200-миллионный пакистанский рынок.Во время визита представители ОАО "Витебские ковры" приняли участие в 14-й многопрофильной выставке "Мой город Карачи - оазис гармонии", ежегодно проводимой в экспоцентре города. В международном павильоне была представлена широкая экспозиция продукции "Витебских ковров". С учетом специфики пакистанского рынка белорусская компания предлагает для потенциальных потребителей пошивные ковровые изделия машинного производства с печатным рисунком, созданные с использованием современных технологий, новейшего оборудования и передового мирового опыта в данной отрасли.Витебская продукция вызвала живой интерес у сотен посетителей выставки, включая представителей пакистанских компаний (использование данной белорусской продукции в офисах и коммерческих помещениях) и частных лиц (обустройство жилых помещений).