07.04.2017

По состоянию на 1 апреля золотовалютные резервы Беларуси (в определении стандарта МВФ) составили 5 млрд 16,1 млн долларов в эквиваленте.Как сообщает Нацбанк, за март золотовалютные резервы снизились на 6,2 млн долларов (на 0,1%) после роста в феврале на 37,3 млн долларов (на 0,7%). По итогам первого квартала 2017 года прирост резервов составил 88,9 млн долларов (1,8%).По информации главного банка страны, сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, а также снижение цены золота на международном рынке драгоценных металлов.Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении стандарта МВФ увеличились на 751,4 млн долларов (на 18%), до 4 млрд 927,2 млн долларов (в эквиваленте) на 1 января 2017 года.Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов не менее чем на 500 млн долларов.Достижение определенного размера ЗВР является одним из обязательств Беларуси по заключенной в марте 2016 года кредитной программе с Евразийским фондом стабилизации и развития. Согласно программе к 1 января 2017 года резервы Беларуси в международном определении должны были составить не менее 4,9 млрд долларов, а к 1 января 2018 года — не менее 5,4 млрд долларов.