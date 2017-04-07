07.04.2017

ОАО "СветлогорскХимволокно" презентовало коллекцию одежды, изготовленной из текстиля с эффектом Quick Dry (быстросохнущий).На презентации специалисты познакомят гостей, в том числе представителей торговых организаций, с ассортиментом и свойствами трикотажных полотен, представят их образцы. Будут продемонстрированы комплекты спортивной и одежды для активного отдыха (спортивные костюмы, брюки, джемперы, майки, шорты) для мужчин и женщин. Новая коллекция одежды произведена на дочернем предприятии - УП "Светлотекс". Дизайн разрабатывался модельерами предприятия.Вся одежда изготовлена из трикотажных полотен, обладающих специфическими свойствами в зависимости от использованной в основе нити. Главными достоинствами таких функциональных полотен являются влагопоглощение, быстрое высыхание, поддержание температурного баланса, хороший воздухообмен, антибактериальная защита, нейтрализация запаха, мягкость, формоустойчивость и несминаемость. Заявленный эффект достигается за счет использования в производстве трикотажного полотна мультифиламентных пневмотекстурированных нитей. Конфигурация нитей предусматривает наличие специальных желобков, по которым удаляется влага и избыточное тепло. "Изделия из нового материала имеют высокую способность к влагопоглощению, что особенно важно для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся физкультурой и спортом", - отметили на предприятии. Кроме того, полотно - приятное на ощупь, по тактильным ощущениям и характеристикам максимально приближено к натуральному.