В Светлогорске покажут коллекцию спортивной одежды из «умного текстиля»

06.04.2017

Показ коллекции одежды, изготовленной из текстиля с эффектом Quick Dry (быстросохнущий), пройдет 6 апреля в в актовом зале ОАО "СветлогорскХимволокно". Начало в 11:00.



Как сообщает пресс-служба предприятия, на презентации специалисты познакомят гостей с ассортиментом и свойствами трикотажных полотен, представят их образцы, а также продемонстрируют "умную" спортивную одежду. Новая коллекция такой одежды уже изготовлена УП "Светлотекс". Дизайн разрабатывался модельерами предприятия.



Вся одежда изготовлена из трикотажных полотен, обладающих специфическими свойствами в зависимости от использованной в основе нити. Основными достоинствами таких функциональных полотен являются: влагопоглощение и быстрое высыхание, поддержание температурного баланса, прекрасный воздухообмен, антибактериальная защита, нейтрализация запаха, мягкость и натуралоподобность, формоустойчивость и несминаемость. Заявленный эффект достигается за счет использования в производстве трикотажного полотна мультифиламентных пневмотекстурированных нитей. Конфигурация нитей предусматривает наличие специальных желобков, по которым удаляется влага и избыточное тепло. "Изделия из нового материала имеют высокую способность к влагопоглощению, что особенно важно для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся физкультурой и спортом", - отметили на предприятии. Кроме того, полотно - приятное на ощупь, по тактильным ощущениям и характеристикам максимально приближено к натуральному.



Светлогорское "Химволокно", основанное в 1964 году, преобразовано в ОАО "СветлогорскХимволокно" в январе 2012 года. Является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, включая в себя заводы полиэфирных текстильных нитей и искусственного волокна, производство углеродных, полимерных материалов и товаров народного потребления.

