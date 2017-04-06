Саудовская Аравия продолжает снижать цены на нефть
06.04.2017
Саудовская Аравия второй месяц подряд снижает отпускные цены на основные сорта своей нефти, сообщает Reuters со ссылкой на прайс-лист государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco.
На ключевом для саудитов азиатском рынке скидки на нефть решено увеличить вдвое. Самый продаваемый саудовский сорт Arab Light, цену которого Saudi Aramco уже снизила на 30 центов месяц назад, подешевеет еще на столько же.
Майские партии будут продаваться в Азии с дисконтом в 45 центов к цене бенчмарка Oman/Dubai, или почти на доллар дешевле, чем год назад. Скидки на Extra Light и Super Light в мае вырастут на 35 и 20 центов соответственно. По сравнению с февралем эти сверхлегкие сорта будут стоить уже на 1,1 доллара и 55 центов дешевле соответственно.
Для клиентов в ЕС саудовская нефть подешевеет еще сильнее. В Западной Европе скидки, составившие 45-60 центов месяц назад, решено увеличить еще на 70 центов для Arab Extra Light, на 45 центов - для Arab Light и на 45-50 центов для тяжелых марок.
Максимально выгодные условия будут предложены покупателям в Средиземноморье, где сверхлегкая нефть подешевеет на 1,05 доллара, а остальные сорта - на 50-70 центов.
Новые скидки от Saudi Aramco не стали сюрпризом для рынка - снижения цен ожидали большинство нефтетрейдеров, опрошенных Reuters.
"Физический рынок очень слабый. Почти все сорта приходится продавать дешевле их официальных цен", - рассказал агентству источник в отрасли. По словам другого трейдера, работающего с Saudi Aramco, у саудитов возникли проблемы с продажами в Азии, куда в 2017 году впервые начала поступать сланцевая нефть из США.
По данным Минэнерго Штатов, Китай в феврале импортировал 8,08 млн баррелей американской нефти, увеличив закупки вчетверо; 2,03 млн баррелей ушло в Сингапур, пишет finanz.ru.
Попытка поднять цены на нефть сокращением добычи, затеянная саудитами и ОПЕК, в конечном итоге может вылиться в новую ценовую войну: чтобы остановить потерю доли на рынке, им приходится снижать цены, объясняет глава британской консалтинговой компании Crystol Energу Кароль Нахле.
Другой путь - увеличить поставки на европейский рынок, который традиционно контролирует Россия, отмечает аналитик консалтинговой компании Emirates NBD Эдвард Белл.
"Спрос на нефть на европейском рынке сейчас прилично растет. Так что Саудовской Аравии не помешает вытеснить оттуда немного русских баррелей", - заявил Белл Bloomberg.
На ключевом для саудитов азиатском рынке скидки на нефть решено увеличить вдвое. Самый продаваемый саудовский сорт Arab Light, цену которого Saudi Aramco уже снизила на 30 центов месяц назад, подешевеет еще на столько же.
Майские партии будут продаваться в Азии с дисконтом в 45 центов к цене бенчмарка Oman/Dubai, или почти на доллар дешевле, чем год назад. Скидки на Extra Light и Super Light в мае вырастут на 35 и 20 центов соответственно. По сравнению с февралем эти сверхлегкие сорта будут стоить уже на 1,1 доллара и 55 центов дешевле соответственно.
Для клиентов в ЕС саудовская нефть подешевеет еще сильнее. В Западной Европе скидки, составившие 45-60 центов месяц назад, решено увеличить еще на 70 центов для Arab Extra Light, на 45 центов - для Arab Light и на 45-50 центов для тяжелых марок.
Максимально выгодные условия будут предложены покупателям в Средиземноморье, где сверхлегкая нефть подешевеет на 1,05 доллара, а остальные сорта - на 50-70 центов.
Новые скидки от Saudi Aramco не стали сюрпризом для рынка - снижения цен ожидали большинство нефтетрейдеров, опрошенных Reuters.
"Физический рынок очень слабый. Почти все сорта приходится продавать дешевле их официальных цен", - рассказал агентству источник в отрасли. По словам другого трейдера, работающего с Saudi Aramco, у саудитов возникли проблемы с продажами в Азии, куда в 2017 году впервые начала поступать сланцевая нефть из США.
По данным Минэнерго Штатов, Китай в феврале импортировал 8,08 млн баррелей американской нефти, увеличив закупки вчетверо; 2,03 млн баррелей ушло в Сингапур, пишет finanz.ru.
Попытка поднять цены на нефть сокращением добычи, затеянная саудитами и ОПЕК, в конечном итоге может вылиться в новую ценовую войну: чтобы остановить потерю доли на рынке, им приходится снижать цены, объясняет глава британской консалтинговой компании Crystol Energу Кароль Нахле.
Другой путь - увеличить поставки на европейский рынок, который традиционно контролирует Россия, отмечает аналитик консалтинговой компании Emirates NBD Эдвард Белл.
"Спрос на нефть на европейском рынке сейчас прилично растет. Так что Саудовской Аравии не помешает вытеснить оттуда немного русских баррелей", - заявил Белл Bloomberg.
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