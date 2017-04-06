Как жить? На предприятии «БелСпецЭлектромонтаж» в Бресте полгода не получают зарплату
06.04.2017
В Бресте работникам «БелСпецЭлектромонтажа» зарплату не платят уже полгода, они намерены добиваться выплаты задолженности через суд.
"У нас на предприятии задолженность по зарплате тянется около полугода — с октября 2016 года. Деньги выдавались не в полном объеме. Так, за декабрь выплата работникам по зарплате составила 100 рублей, за февраль — 137 рублей", - рассказал tut.by сотрудник компании.
На предприятии «БелСпецЭлектромонтаж» работает порядка 50 человека. Сумма задолженности перед каждым сотрудником разная, варьируется, по словам работника компании Евгения, от 300 до 4000 рублей. Ему организация должна 2097 рублей.
В феврале и марте многих сотрудников, как рассказывает мужчина, отправляли в отпуска за свой счет, а зарплату за эти месяцы они вообще не получали.
"20 марта я написал заявление на увольнение, но меня не хотят отпускать, пока не выплатят всю задолженность. Потому что если меня уволят, то организации будет начисляться пеня", - рассказал он.
Чтобы добиться выплаты задолженности, мужчина обратился в суд. На заседании представитель компании заключил с ним мировое соглашение, Евгению обещали полностью выплатить деньги до 10 апреля. Примеру Евгения, как говорит мужчина, последовали еще несколько коллег.
Директор «БелСпецЭлектромонтажа» Сергей Прокопович подтверждает, что проблемы с выплатой зарплаты у предприятия начались осенью 2016 года. Он подтверждает: задолженность есть перед каждым сотрудником предприятия.
Однако общую сумму задолженности руководитель не уточняет.
"Если уволить сотрудника, не погасив задолженность по зарплате, за каждый день насчитывается пеня. Долг, соответственно, становится еще больше. Чтобы этого не было, мы уволим, как только появятся деньги на расчетном счете", - пояснил директор.
Конкретного срока, когда будет погашена задолженность перед сотрудниками, директор не называет. По его словам, все будет зависеть от объемов работ.
"У нас на предприятии задолженность по зарплате тянется около полугода — с октября 2016 года. Деньги выдавались не в полном объеме. Так, за декабрь выплата работникам по зарплате составила 100 рублей, за февраль — 137 рублей", - рассказал tut.by сотрудник компании.
На предприятии «БелСпецЭлектромонтаж» работает порядка 50 человека. Сумма задолженности перед каждым сотрудником разная, варьируется, по словам работника компании Евгения, от 300 до 4000 рублей. Ему организация должна 2097 рублей.
В феврале и марте многих сотрудников, как рассказывает мужчина, отправляли в отпуска за свой счет, а зарплату за эти месяцы они вообще не получали.
"20 марта я написал заявление на увольнение, но меня не хотят отпускать, пока не выплатят всю задолженность. Потому что если меня уволят, то организации будет начисляться пеня", - рассказал он.
Чтобы добиться выплаты задолженности, мужчина обратился в суд. На заседании представитель компании заключил с ним мировое соглашение, Евгению обещали полностью выплатить деньги до 10 апреля. Примеру Евгения, как говорит мужчина, последовали еще несколько коллег.
Директор «БелСпецЭлектромонтажа» Сергей Прокопович подтверждает, что проблемы с выплатой зарплаты у предприятия начались осенью 2016 года. Он подтверждает: задолженность есть перед каждым сотрудником предприятия.
Однако общую сумму задолженности руководитель не уточняет.
"Если уволить сотрудника, не погасив задолженность по зарплате, за каждый день насчитывается пеня. Долг, соответственно, становится еще больше. Чтобы этого не было, мы уволим, как только появятся деньги на расчетном счете", - пояснил директор.
Конкретного срока, когда будет погашена задолженность перед сотрудниками, директор не называет. По его словам, все будет зависеть от объемов работ.
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