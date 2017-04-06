04.04.2017

К 1 января 2018 года Беларусь и Россия разработают правила единого рынка газа. Об говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам переговоров президентов России и Беларуси, в которых принял участие министр энергетики РФ Александр Новак.Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. В частности, президенты России и Беларуси договорились о принципах работы в нефтегазовой сфере на период до 2019 года."Главы государств подтвердили свое стремление разработать необходимые основополагающие правила и условия по созданию единого рынка электроэнергии к июлю 2019 года, а также совместные правила по единому рынку газа к 1 января 2018 года. Кроме того, главы государств договорились к 2024 году выйти на подписание межправительственного соглашения по единому рынку газа в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.Стороны урегулировали спорные вопросы в нефтегазовой сфере. По итогам переговоров принято решение скорректировать межправительственные документы, касающиеся взаимоотношений в сфере газа и нефти. После их парафирования белорусская сторона выплатит "Газпрому" долг в размере порядка $726 млн.В ходе встречи было также решено восстановить поставки нефти в Беларусь в объеме 24 млн тонн в год, которые начнутся в максимально короткие сроки, в зависимости от технических возможностей магистрального трубопровода и заявок компаний поменять графики поставок.Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что "Газпром" предоставит белорусской стороне скидки с понижающим коэффициентом к формуле расчета цены за период с 2018 по 2019 год. Отношения стран после этого периода, по словам Дворковича, будут зависеть от дальнейших переговоров. Поставки нефти из РФ в Беларусь могут быть увеличены уже в апреле.