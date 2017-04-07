31.03.2017

C 19 апреля ставка рефинансирования в Беларуси будет снижена еще на 1% и составит 14% годовых.Снижаются ставка рефинансирования - с 15% до 14% годовых - и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков - с 18% до 17% годовых, сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.Кроме того, снижены ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности - с 10% до 9% годовых.Решение о дальнейшем снижении ставок принято правлением Национального банка по итогам рассмотрения вопроса о текущих процессах в экономике и денежно-кредитной сфере, а также прогноза развития ситуации до конца 2017 года.Напомним, 15 марта национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования на один процент - с 16% до 15% годовых.