Под Пинском нашли месторождение базальта
29.03.2017
В Беларуси открыто новое месторождение базальта, пригодного для использования некоторые строительных материалов. Об сообщил начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик.
"Получены первые результаты геологоразведочных работ. Открыто новое месторождение базальта. Это новый для Беларуси вид сырья", - сказал Сергей Мамчик.
Месторождение расположено около деревни Новый двор Пинского района. "На глубинах от 50 м до 70 м на площади около 64 га вскрыты базальты. По предварительным оценкам, запасы базальта превышают 30 млн т. Это сырье пригодно для производства минеральных волокон, теплоизоляционных плит, художественных сортовых стекол, стекловидных покрытий", - отметил начальник управления.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто отметил, что базальт - это новый вид сырья, который может стать импортозамещающим как в отношении строительного сырья, так и сырья для производства минеральных удобрений.
Ценность данного месторождения также в том, что оно является комплексным. "Помимо базальтов и сопутствующих туфов, пригодных для производства строительных материалов и в качестве мелиоранта в сельском хозяйстве, здесь еще обнаружены строительные пески и гравийно-песчаные смеси, содержащие глауконит породы, которые перспективны для использования в качестве агрохимического сырья", - пояснила директор филиала "Институт по геологии" РУП "Научно-производственный центр по геологии" Ольга Березко.
Андрей Ковхуто отметил, что в 2017 году в Беларуси продолжатся работы в области разведки базальтов.
БЕЛТА
"Получены первые результаты геологоразведочных работ. Открыто новое месторождение базальта. Это новый для Беларуси вид сырья", - сказал Сергей Мамчик.
Месторождение расположено около деревни Новый двор Пинского района. "На глубинах от 50 м до 70 м на площади около 64 га вскрыты базальты. По предварительным оценкам, запасы базальта превышают 30 млн т. Это сырье пригодно для производства минеральных волокон, теплоизоляционных плит, художественных сортовых стекол, стекловидных покрытий", - отметил начальник управления.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто отметил, что базальт - это новый вид сырья, который может стать импортозамещающим как в отношении строительного сырья, так и сырья для производства минеральных удобрений.
Ценность данного месторождения также в том, что оно является комплексным. "Помимо базальтов и сопутствующих туфов, пригодных для производства строительных материалов и в качестве мелиоранта в сельском хозяйстве, здесь еще обнаружены строительные пески и гравийно-песчаные смеси, содержащие глауконит породы, которые перспективны для использования в качестве агрохимического сырья", - пояснила директор филиала "Институт по геологии" РУП "Научно-производственный центр по геологии" Ольга Березко.
Андрей Ковхуто отметил, что в 2017 году в Беларуси продолжатся работы в области разведки базальтов.
БЕЛТА
Последние новости рубрики
-
07.04.2017Золотовалютные резервы остаются на том же уровне
-
07.04.2017«СветлогорскХимволокно» показало коллекцию из быстросохнущего текстиля
-
06.04.2017В Светлогорске покажут коллекцию спортивной одежды из «умного текстиля»
-
06.04.2017Саудовская Аравия продолжает снижать цены на нефть
-
06.04.2017Как жить? На предприятии «БелСпецЭлектромонтаж» в Бресте полгода не получают зарплату
-
04.04.2017Беларусь и Россия урегулировали спорные вопросы в нефтегазовой сфере
-
31.03.2017Нацбанк продолжает снижать ставку рефинансирования
-
29.03.2017Под Пинском нашли месторождение базальта
-
29.03.2017Каждый шестой банк в Беларуси находится в стадии банкротства или ликвидации
-
29.03.2017Убытки промпредприятий снизились
-
28.03.2017БГПЗ рассчитывает увеличить поставки газового оборудования на рынок ЕС
-
27.03.2017В Беларусь прибыла иранская нефть
-
24.03.2017Нацбанк разместит облигации в иностранной валюте на $450 млн
-
24.03.2017В Беларуси может появиться новое азотное предприятие
-
24.03.2017МВФ продолжит переговоры с Беларусью в апреле
Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006