29.03.2017

В Беларуси открыто новое месторождение базальта, пригодного для использования некоторые строительных материалов. Об сообщил начальник управления по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Мамчик."Получены первые результаты геологоразведочных работ. Открыто новое месторождение базальта. Это новый для Беларуси вид сырья", - сказал Сергей Мамчик.Месторождение расположено около деревни Новый двор Пинского района. "На глубинах от 50 м до 70 м на площади около 64 га вскрыты базальты. По предварительным оценкам, запасы базальта превышают 30 млн т. Это сырье пригодно для производства минеральных волокон, теплоизоляционных плит, художественных сортовых стекол, стекловидных покрытий", - отметил начальник управления.Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто отметил, что базальт - это новый вид сырья, который может стать импортозамещающим как в отношении строительного сырья, так и сырья для производства минеральных удобрений.Ценность данного месторождения также в том, что оно является комплексным. "Помимо базальтов и сопутствующих туфов, пригодных для производства строительных материалов и в качестве мелиоранта в сельском хозяйстве, здесь еще обнаружены строительные пески и гравийно-песчаные смеси, содержащие глауконит породы, которые перспективны для использования в качестве агрохимического сырья", - пояснила директор филиала "Институт по геологии" РУП "Научно-производственный центр по геологии" Ольга Березко.Андрей Ковхуто отметил, что в 2017 году в Беларуси продолжатся работы в области разведки базальтов.