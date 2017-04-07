29.03.2017

В январе 2017 года чистый убыток убыточных промышленных организаций Беларуси составил 195,2 млн рублей — на 89,6% меньше, чем за январь 2016 года. Чистый убыток на одну убыточную организацию снизился на 83,6% до 407,5 тыс. рублей. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.Количество убыточных организаций за 12 месяцев сократилось с 752 до 479. Их удельный вес в общем количестве организаций уменьшился с 46,5% до 29,6%.Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций промышленности в текущих ценах составила 7 млрд 506,3 млн рублей, что на 10,4% больше, чем в январе 2016 года.Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг выросла на 9,5% и достигла 5 млрд 984,9 млн рублей.Чистая прибыль промышленных организаций составила 234,9 млн рублей против убытка в 1 млрд 488,4 млн в январе 2016 года; прибыль от реализации выросла на 24,8% до 576,4 млн рублей.Рентабельность продаж составила 9,6% против 8,4% в январе 2016-го, рентабельность реализованной продукции — 7,7% против 6,8%.Длительное время наблюдался значительный рост чистого убытка, с осени 2016 года он стал снижаться относительно соответствующих периодов 2015 года.