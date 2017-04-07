28.03.2017

Продукция Белорусского газоперерабатывающего завода получила европейский паспорт безопасности.Речь идет о завершении регистрации некоторых видов продукции в соответствии с европейским регламентом REACH - единой системы регулирования производства, импорта (экспорта из третьих стран), размещения на рынке и использования химических веществ в Европейском союзе. Белорусское предприятие получило регистрационный номер в этой системе на изопентановую фракцию, фракцию нормального пентана, изобутановую фракцию и фракцию нормального бутана.По мнению специалистов, регистрация в этой системе позволит газоперерабатывающему заводу повысить объем реализации продукции на территории стран ЕС и существенно увеличить выручку от ее продаж.Выход на европейский рынок с высокотехнологичной продукцией стал возможен благодаря комплексной модернизации БГПЗ, которая была завершена в начале 2016 года. Новое оборудование и усовершенствованный технологический процесс позволили увеличить глубину переработки сырья и получить новые виды продукции - раздельные фракции высокой чистоты. В странах СНГ аналогичная технология освоена только на одном из предприятий России, имеющем собственную сырьевую базу.