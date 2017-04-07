27.03.2017

На Мозырский НПЗ поездами доставлена нефть, которая ранее прибыла в пот Одессы из Ирана. Такая информация была озвучена в эфире телеканала ОНТ.Сделка на 80 тыс. т сырой нефти между Ираном и Белорусской нефтяной компанией заключена в середине февраля.