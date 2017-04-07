24.03.2017

Национальный банк Беларуси планирует в II квартале разместить облигации, номинированные в иностранной валюте, в объеме $450 млн. Cоответствующая информация размещена на сайте банка."Планируемый объем операций на следующий аукцион по размещению облигаций Нацбанка, номинированных в иностранной валюте, который будет проведен 13 апреля, определен в объеме $100 млн, а на весь второй квартал - $450 млн", - говорится в сообщении банка.23 марта проведен аукцион по первичному размещению облигаций Национального банка, номинированных в иностранной валюте, в форме аукциона процентных ставок на срок 365 дней. К нему была допущена 21 заявка от 11 участников со ставками от 5,5% до 6,4% годовых на общую сумму $114 млн. Принято решение установить фактический объем размещения в $63,8 млн, средневзвешенная ставка составила 5,84% годовых, удовлетворено 16 заявок от 10 участников.