24.03.2017

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область поручил проработать возможность строительства в стране нового, современного азотного производства.Глава государства отметил, что на азотные удобрения всегда есть спрос как внутри страны, так и за ее пределами, поэтому от строительства такого предприятия был бы получен большой эффект. Президенту доложили, что реализация подобного проекта будет стоить около $1 млрд, сейчас прорабатываются различные варианты финансирования. Александр Лукашенко поручил определить место, где лучше разместить завод, учитывая логистику, наличие трудовых ресурсов и другие важные моменты. "Стоит ли концентрировать возле Гродно второе такое производство? Надо рассредоточивать подобные вещи по стране, но это не принципиально, - сказал глава государства. - Подумайте, где создать это компактное, современное производство".