24.03.2017

Международный валютный фонд (МВФ) продолжит переговоры с властями Беларуси о новой программе сотрудничества в рамках весенней сессии в Вашингтоне. Об этом сообщил 23 марта на пресс-брифинге в столице США официальный представитель фонда Джерри Райс, отвечая на вопрос о ходе дискуссий с белорусскими властями.По словам Райса, на встрече представителей МВФ с Александром Лукашенко, которая состоялась по его приглашению 16 марта в Минске, дискуссия шла об экономической ситуации в стране и темпах реформ. При этом акцент был сделан на мерах, предпринимаемых правительством для помощи людям, нуждающимся в господдержке.«Мы ожидаем, что дискуссии продолжатся в рамках весенней встречи фонда», — сказал Райс в ходе брифинга, видео которого размещено на сайте МВФ.Мероприятия весенней сессии советов управляющих МВФ и группы Всемирного банка пройдут в Вашингтоне 21-23 апреля.Руководитель миссии МВФ по Беларуси Питер Долман 16 марта встретился в белорусской столице с Александром Лукашенко по его просьбе. «Хочу сказать, что я не переговоры вести вас пригласил, — потому что знаю, что вы активно сотрудничаете с нашими специалистами по проблематике отношений с МВФ. У меня есть пара вопросов, которые я хотел бы обсудить. Для меня и страны они очень важны», — обратился Лукашенко к Долману.«Полагаю, что вопросы, по которым мы будем вести разговор, они и в информационном плане полезны для вас, ну и вообще на будущее, чтобы вы знали о ситуации, которая складывается в Беларуси», — цитировала Лукашенко его пресс-служба. Официально об итогах встречи ничего не сообщалось.Белорусские власти ведут переговоры о получении нового кредита МВФ на 3 млрд долларов примерно под 2,3% на 10 лет.В конце декабря 2016 года премьер-министр Андрей Кобяков сообщил, что переговоры проходят конструктивно, но остались две сложные группы вопросов — об изменении тарифов ЖКХ и о совершенствовании работы госсектора экономики. «Речь идет больше о сроках: мы — за более плавную динамику изменения, а партнеры — за более крутую динамику изменений. Мы хотим делать преобразования, согласованные с МВФ, но они должны происходить с адекватной скоростью, без тяжелых социально-экономических последствий для граждан», — подчеркнул премьер.