Экспорт белорусских нефтепродуктов в 2016 году сократился почти на 40%
08.02.2017
В 2016 году экспортные поставки белорусских нефтепродуктов снизились в физическом выражении на 23% и составили 13 млн тонн, свидетельствуют предварительные статданные о результатах внешней торговли. В денежном выражении экспорт нефтепродуктов составил в 2016 году 4 млрд долларов и сократился (на фоне снижения мировых цен на нефть) примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Следует отметить, что географическая структура экспорта белорусских нефтепродуктов в 2016 году претерпела заметные изменения. Так, если в 2015 году Беларусь экспортировала в Украину 3,2 млн тонн нефтепродуктов, то в 2016-м — 4,3 млн тонн, то есть на треть больше. В прошлом году также увеличились на треть поставки нефтепродуктов в Нидерланды и почти в три раза — в Польшу.
В то же время в Россию Беларусь экспортировала менее 300 тыс. тонн нефтепродуктов и снизила поставки на восточный рынок на 70% по сравнению с 2015 годом.
Белорусские власти объясняли в прошлом году сокращение поставок нефтепродуктов на российский рынок тем, что по ценовым условиям реализация белорусского топлива в России невыгодна.
В свою очередь российские власти, ссылаясь на ранее подписанные соглашения с Беларусью, настаивали на том, чтобы на российский рынок было поставлено 1 млн тонн автобензинов.
В связи с тем, что Москве и Минску по этому вопросу не удалось найти компромисса, а также из-за газового спора правительство России приняло решение резко сократить поставки нефти в Беларусь.
В 2016 году Россия, согласно изначальным договоренностям, должна была поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти. В первой половине года в страну ежеквартально поступало около 5,5 млн тонн нефти. Однако со второго полугодия поставки были сокращены — сначала до 3,5 млн тонн в квартал, а в четвертом квартале — до 3 млн тонн.
Переговоры между Москвой и Минском об условиях урегулирования нефтегазового спора длились практически весь 2016 год, однако к конкретным результатам не привели.
Сокращение поставок российской нефти в Беларуси уже привело к заметному снижению переработки углеводородного сырья на белорусских НПЗ. Так, Мозырский НПЗ в 2016-м переработал около 10 млн тонн нефти, что на 20% меньше по сравнению с уровнем 2015 года, пишет БелаПАН.
Следует отметить, что географическая структура экспорта белорусских нефтепродуктов в 2016 году претерпела заметные изменения. Так, если в 2015 году Беларусь экспортировала в Украину 3,2 млн тонн нефтепродуктов, то в 2016-м — 4,3 млн тонн, то есть на треть больше. В прошлом году также увеличились на треть поставки нефтепродуктов в Нидерланды и почти в три раза — в Польшу.
В то же время в Россию Беларусь экспортировала менее 300 тыс. тонн нефтепродуктов и снизила поставки на восточный рынок на 70% по сравнению с 2015 годом.
Белорусские власти объясняли в прошлом году сокращение поставок нефтепродуктов на российский рынок тем, что по ценовым условиям реализация белорусского топлива в России невыгодна.
В свою очередь российские власти, ссылаясь на ранее подписанные соглашения с Беларусью, настаивали на том, чтобы на российский рынок было поставлено 1 млн тонн автобензинов.
В связи с тем, что Москве и Минску по этому вопросу не удалось найти компромисса, а также из-за газового спора правительство России приняло решение резко сократить поставки нефти в Беларусь.
В 2016 году Россия, согласно изначальным договоренностям, должна была поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти. В первой половине года в страну ежеквартально поступало около 5,5 млн тонн нефти. Однако со второго полугодия поставки были сокращены — сначала до 3,5 млн тонн в квартал, а в четвертом квартале — до 3 млн тонн.
Переговоры между Москвой и Минском об условиях урегулирования нефтегазового спора длились практически весь 2016 год, однако к конкретным результатам не привели.
Сокращение поставок российской нефти в Беларуси уже привело к заметному снижению переработки углеводородного сырья на белорусских НПЗ. Так, Мозырский НПЗ в 2016-м переработал около 10 млн тонн нефти, что на 20% меньше по сравнению с уровнем 2015 года, пишет БелаПАН.
Последние новости рубрики
-
08.02.2017Экспорт белорусских нефтепродуктов в 2016 году сократился почти на 40%
-
08.02.2017Беларусь и Россия договорились на импорт в Беларусь 2,5 млрд кВт.ч в 2017 году
-
08.02.2017В Беларуси снизят ставку рефинансирования
-
07.02.2017Отменены квоты ЕС на белорусский текстиль
-
03.02.2017Мозырский НПЗ снизил переработку нефти
-
02.02.2017Проект закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции внесен в правительство
-
02.02.2017Google стал самым дорогим брендом в мире
-
02.02.2017Обязательная сертификация бытовой техники откладывается
-
02.02.2017Введено лицензирование экспорта отдельных видов лесоматериалов за пределы ЕАЭС
-
02.02.2017Беларусь планирует объявить повторный конкурс о передаче в концессию двух месторождений нефти в Ельском районе
-
01.02.2017Установлены предельные значения выручки для получения малым бизнесом господдержки в 2017 году
-
01.02.2017Долги за энергоресурсы за 2016 год выросли в 1,7 раза
-
01.02.2017Началась транспортировка топлива по первой части нефтепровода Новополоцк - Фаниполь
-
01.02.2017В 2016 году Беларусь торговала в минус
-
31.01.2017Государство сократило на треть субсидирование услуг ЖКХ
Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006